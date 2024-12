Elon Musk leva pressão do governo Trump por mais eficiência ao Congresso

Por Andy Sullivan e David Morgan e Richard Cowan

WASHINGTON - O bilionário Elon Musk e o ex-candidato presidencial Vivek Ramaswamy se encontraram nesta quinta-feira com parlamentares republicanos, de quem precisarão do apoio para aprovar cortes orçamentários que o presidente-eleito, Donald Trump, pediu para eles obterem.

Trump escolheu os dois empresários para uma força-tarefa que tem como objetivo uma reforma do governo norte-americano, que gastou 6,8 trilhões de dólares no último ano fiscal. Musk colocou como meta economizar 2 trilhões de dólares, embora não tenha mencionado se isso se referia a um único ano ou um período mais longo.

Os dois presidentes do Departamento de Eficiência Governamental têm pedido a demissão de milhares de servidores federais, o corte de regulações e a eliminação de programas cuja autorização já expirou, como o plano de saúde para veteranos de guerra.

Mas isso tudo pode ser mais fácil de falar do que fazer.

Mudanças nos benefícios dos veteranos e de outros programas populares, que atendem milhões de norte-americanos, devem encontrar grande resistência. Os esforços para diminuir a força pública de trabalho podem causar problemas desde o setor de segurança até o controle de tráfego aéreo.

“Queremos ajudá-lo de qualquer forma que pudermos. Ele tem, claramente, uma grande missão. Mas todos nós pensamos que o esforço que eles estão fazendo é de longo prazo”, afirmou o senador John Thune, que será líder da maioria republicana no próximo ano, após se encontrar com Musk.

Musk, que andou pelos lotados corredores do Capitólio com uma criança nos ombros, não deu detalhes de como vai cumprir suas metas de cortes de gastos: “Acho que só precisamos garantir que gastamos bem o dinheiro público”.

O bilionário CEO da fabricante de carros elétricos Tesla e da SpaceX falou em detalhes sobre apenas uma ação, quando foi perguntado acerca dos créditos de impostos para veículos elétricos: “Acho que devemos acabar com todos os créditos”.

As empresas de Musk se beneficiam de contratos federais e isenções, estando também sujeitas à supervisão de agências reguladoras. Esse fato levantou preocupações de que seu envolvimento no painel de eficiência se configura em conflito de interesses.

Os republicanos controlarão as duas câmaras do Congresso e também a Casa Branca no próximo ano, mas podem ter dificuldade de garantir grandes cortes de despesas.

Embora os parlamentares autorizem quase 1,7 trilhão de dólares da Defesa e dos programas internos todos os anos, a maior parte do gasto federal consiste em saúde, aposentadorias e outros programas que estão fora do processo orçamentário anual. Os congressistas também não podem controlar o pagamento de juros, que devem chegar a 1 trilhão de dólares neste ano fiscal.

Trump mostrou pouco interesse no corte de gastos durante seu mandato entre 2017 e 2021, quando as despesas federais subiram de 4 trilhões de dólares para 6,2 trilhões de dólares. O Congresso não agiu para implementar sua proposta de eliminar mais de uma dúzia de pequenas agências governamentais e também não repeliu a Lei de Cuidados Acessíveis, do presidente Barack Obama.

(Reportagem de Andy Sullivan, David Morgan e Richard Cowan, reportagem adicional de Gabriella Borter)