Eletrobras e União não discutem mais antecipação de recursos para CDE

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras afirmou nesta quinta-feira que não está discutindo mais com o governo federal uma antecipação de recursos devidos pela empresa para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).

As conversas com a União sobre esse tema ocorriam no âmbito da conciliação no Supremo Tribunal Federal (STF) em torno do poder de voto do governo na empresa após privatização.

Outros assuntos seguem em discussão no processo, como a participação da União nos conselhos de administração e fiscal da Eletrobras, desinvestimento da Eletrobras na Eletronuclear e revisão do acordo de accionistas do projeto nuclear Angra 3.

(Por Letícia Fucuchima)