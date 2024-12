Eletrobras e União não discutem mais antecipação de recursos para CDE em conciliação

Por Letícia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras afirmou nesta quinta-feira que não está discutindo mais com a União uma antecipação de recursos devidos pela empresa para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), uma medida que vinha sendo perseguida pelo governo federal com o objetivo de aliviar a conta de luz dos consumidores.

As conversas sobre esse tema ocorriam no âmbito da conciliação no Supremo Tribunal Federal (STF) em torno do poder de voto do governo na empresa após a privatização.

A CDE é uma espécie de "superfundo" do setor elétrico, que banca uma série de políticas públicas e é custeada por meio da conta de luz. Hoje, essa conta supera 37 bilhões de reais por ano, representando o principal encargo pago pelos consumidores.

Em seu processo de privatização, concluído em 2022, a Eletrobras se comprometeu a fazer pagamentos de mais de 30 bilhões de reais para a CDE no longo prazo.

A cifra a ser recebida pelo governo já diminuiu, uma vez que o Ministério de Minas e Energia decidiu fazer uma operação de securitização de parte desses recursos neste ano, visando quitar imediatamente dois empréstimos contraídos pelo setor elétrico no passado, as Contas Covid e Escassez Hídrica, que estavam pesando sobre os consumidores de energia.

A operação financeira, que envolveu a antecipação de 7,8 bilhões de reais em recebíveis da Eletrobras, chegou a ser questionada pelo diretor da agência reguladora Aneel Fernando Mosna, que disse que o real benefício aos consumidores havia sido muito inferior ao anunciado pelo governo.

Ainda segundo a Eletrobras, outros assuntos seguem em discussão na conciliação, como a participação do governo nos conselhos de administração e fiscal da Eletrobras - um ponto central para a União, que está insatisfeita com o limite de poder de voto de 10%, assim como qualquer outro acionista da empresa, embora detenha 42% das ações ordinárias da companhia.

Também estão em discussão o desinvestimento da participação acionária da Eletrobras na Eletronuclear, "por meio da busca de um novo acionista", e a revisão do acordo de acionistas do projeto nuclear Angra 3.

A Eletrobras ressaltou ainda que, se for concluída a negociação, deverá ser elaborada um termo de conciliação, que ainda precisará ser aprovado pelos acionistas da companhia por meio de assembleia geral extraordinária, na qual União e acionistas relacionados ao governo deverão se abster da votação.

Em nota sobre o tema, a AGU afirmou que "confia na via do diálogo e, em conjunto com a companhia, segue engajada para chegar a uma solução consensual para o caso".

"Nas tratativas em curso, a Advocacia-Geral tem buscado garantir segurança jurídica, assegurando que todas as questões sejam resolvidas de maneira abrangente e definitiva, gerando estabilidade e confiança para as partes envolvidas", acrescentou.