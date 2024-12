Déficit comercial dos EUA diminui por queda nas importações

WASHINGTON (Reuters) - O déficit comercial dos Estados Unidos sofreu uma forte contração em outubro uma vez que as importações registraram a maior queda desde o final de 2022, potencialmente posicionando o comércio para contribuir com o crescimento econômico no quarto trimestre.

O déficit comercial diminuiu 11,9%, para 73,8 bilhões de dólares, de um valor revisado de 83,8 bilhões de dólares em setembro, informou o Departamento de Comércio nestaa quinta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que o déficit comercial diminuiria para 75,0 bilhões de dólares, em comparação com os 84,4 bilhões informados anteriormente em setembro.

As importações caíram 4,0%, a maior queda desde novembro de 2022, para 339,6 bilhões de dólares. As importações de mercadorias caíram 5,5%, para 269,3 bilhões de dólares.

As empresas preocupadas com as ameaças do presidente eleito Donald Trump de aumentar as tarifas sobre produtos estrangeiros podem tentar antecipar as importações, o que reverteria a queda de outubro e garantiria que o comércio continue a ser um peso para o Produto Interno Bruto.

Trump disse que vai impor uma tarifa de 25% sobre todos os produtos do México e do Canadá e uma tarifa adicional de 10% sobre os produtos da China em seu primeiro dia no cargo.

O comércio subtraiu 0,57 ponto percentual do PIB no trimestre de julho a setembro. Ele tem sido um entrave para o crescimento econômico por três trimestres consecutivos. A economia cresceu a uma taxa anualizada de 2,8% no trimestre de julho a setembro.

(Reportagem de Lucia Mutikani)