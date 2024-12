Brasil tem superávit comercial de US$7,03 bi em novembro, abaixo do esperado

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou superávit comercial de 7,030 bilhões de dólares em novembro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

O resultado veio abaixo do esperado pelo mercado e foi 20% inferior ao computado em novembro do ano passado. Pesquisa da Reuters com economistas apontava expectativa de saldo positivo de 7,800 bilhões de dólares para o período.

O dado do mês passado é fruto de 28,021 bilhões de dólares em exportações e 20,991 bilhões de dólares em importações.

As exportações totais subiram 0,5% em novembro ante o mesmo mês do ano passado, enquanto as importações aumentaram 9,9%. No entanto, os dados mostraram que houve queda de 22,1% no volume exportado para a China -- país que enfrenta uma desaceleração econômica e que é o principal destino dos produtos brasileiros --, com recuo de 31,2% no valor exportado.

O diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do MDIC, Herlon Brandão, pontuou durante apresentação dos números que as exportações para a China estão concentradas em três produtos principais: petróleo, minério de ferro e soja. Juntos eles somam cerca de 75% da exportação do Brasil para a China.

Segundo Brandão, no último mês o Brasil exportou mais petróleo para a Europa e comercializou menos soja com a China em função do ciclo do produto, que concentra as vendas nos primeiros meses do ano.

"O milho também... foi grande destaque em 2023, mas este ano, com a quebra da safra, houve redução da exportação para a China", citou Brandão.

"Vejo isso como uma questão conjuntural. A China vai continuar demandando muito produto brasileiro. Como é concentrada esta pauta, ela está sujeita a essas variações conjunturais", acrescentou.

ACUMULADO DO ANO

No acumulado do ano até o fim de novembro o superávit comercial acumulado do Brasil foi de 69,856 bilhões de dólares, conforme o ministério. Este valor é 22,0% menor que o saldo positivo verificado nos primeiros 11 meses de 2023, mas já está próximo da estimativa do MDIC para 2024.

O ministério estima que a balança comercial fechará 2024 com um saldo positivo de 70,4 bilhões de dólares, montante 28,9% abaixo do observado em 2023, quando houve superávit de 98,9 bilhões de dólares.

"Estamos caminhando para valores bem próximos do que esperamos para o ano", disse Brandão.

(Por Fabrício de Castro)