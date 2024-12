Amazon obtém sucesso em teste de uso de drones para entregas na Itália

ROMA (Reuters) - A Amazon disse nesta quinta-feira que concluiu com sucesso um teste inicial de uso de drones para entrega de pacotes na Itália, o primeiro país europeu onde a gigante do comércio eletrônico planeja introduzir o serviço.

O teste foi realizado na quarta-feira em San Salvo, uma cidade na região central de Abruzzo.

"A empresa continua trabalhando com as autoridades italianas para atender a todos os requisitos necessários para lançar o serviço no próximo ano", disse a Amazon.

A empresa havia dito anteriormente que esperava começar a usar drones na Itália e no Reino Unido no final de 2024.

Em agosto, o órgão regulador de aviação do Reino Unido disse que havia selecionado seis projetos, incluindo um da Amazon, para testar o uso de drones em entregas, inspeção de infraestrutura e serviços de emergência.

O serviço chamado Prime Air, lançado pela primeira vez em dezembro de 2022, está atualmente operacional em alguns locais nos Estados norte-americanos do Texas e do Arizona, e deve ser expandido gradualmente, disse um porta-voz da empresa à Reuters.

"Os drones de entrega da Amazon voaram pela primeira vez nos céus italianos em 4 de dezembro de 2024. O voo de teste foi feito com o novo drone MK-30, o sistema de drones altamente automatizado que usa o programa de visão computacional da Amazon", disse o comunicado sobre o teste na Itália.

"Isso permite que os drones se afastem com segurança de obstáculos, garantindo a segurança de pessoas, animais e propriedades, e ajudando a manter os drones da Amazon separados de outras aeronaves na área operacional."

(Por Alvise Armellini)