Água com canela realmente emagrece? Vale acrescentar limão e cravo?

Na China, a canela era conhecida desde 2.500 anos a.C. e tinha mais valor que o ouro. No Egito, era utilizada para embalsamar os mortos junto com outros condimentos. Na culinária, ela ocupa um lugar especial no mundo das especiarias e seu consumo é apontado como positivo para a saúde. Um desses benefícios seria que tomar água com canela ajuda a emagrecer. Será?

"O papel da canela no emagrecimento pode ser atribuído à possível regulação da glicose e ao efeito termogênico, mas seu impacto na queima calórica é limitado e não é uma solução única para perda de peso", afirma a médica nutróloga Isolda Prado.

A médica explica que a presença de compostos como o cinamaldeído, presente na casca do caule e na casca da raiz da árvore, pode aumentar a atividade metabólica. A substância ativa o receptor de vaniloides tipo 1 (TRPV1), que estimula a produção de calor no corpo, um processo conhecido como termogênese.

"Esse processo pode elevar o gasto energético, contribuindo para o metabolismo e potencialmente auxiliando na queima de calorias. No entanto, o efeito termogênico da canela é considerado leve, e outros fatores, como dieta e atividade física, desempenham um papel crucial na regulação do peso corporal", esclarece a nutróloga.

Reduz níveis de açúcar no sangue?

De acordo com a nutricionista Andréa Waisenberg, também não há um consenso sobre a ação da canela na redução da glicemia. Alguns trabalhos concluem que sim, outros são inconclusivos.

Na avaliação da nutricionista Patrícia Rodrigues, como a quantidade contida na água com canela (em pó ou em casca) pode não ser suficiente para impactar no controle glicêmico, a terapia medicamentosa associada a uma alimentação saudável e a prática de atividade física continua sendo a melhor estratégia para regular o açúcar no sangue.

E se adicionar limão e cravo à bebida?

Imagem: iStock

Beber água com limão não tem efeito milagroso. Como advertem os especialistas em nutrição, não dá mais para acreditar que o consumo de apenas um alimento (ou bebida), isoladamente, e sem as devidas mudanças no estilo de vida, esteja associado ao benefício da perda de peso.

Mas a prática de espremer um limão em um copo de 150 ml de água e repetir a dose ao longo do dia é vista pelos especialistas como uma estratégia que colabora para o consumo diário da quantidade de vitamina C, suficiente para atender às funções que ela tem em nosso organismo.

Quanto à adição do cravo-da-índia, saiba que o principal componente ativo nele é o eugenol, substância que modula a via de sinalização e a resposta imune, reduzindo a inflamação. Porém, de novo, não faz emagrecer.

Para quem pratica atividades físicas regulares, o óleo essencial de cravo-da-índia é bastante útil para aliviar a tensão muscular e combater a fadiga.

Estudos mostram que o cravo-da-índia pode ter um efeito benéfico no controle do açúcar no sangue e no estresse oxidativo do organismo. Mas as análises foram realizadas em ratos com diabetes, por isso seriam necessárias pesquisas em humanos para comprovar efeitos positivos em pessoas com a condição.

Contraindicações

Embora seja raro, algumas pessoas são alérgicas à canela. Nesses casos, é fundamental evitar o consumo, pois surgem sintomas desagradáveis, como coceira, inchaço e, em casos mais graves, falta de ar.

Pessoas com enfermidades como refluxo gastroesofágico, gastrite, esofagite etc. podem ter maior desconforto ao consumir alimentos ácidos, como limão.

O uso do cravo não é recomendado durante a gravidez, amamentação e para crianças com menos de 6 anos. Também deve ser evitado por mulheres que estão passando por tratamento com estrogênio ou que estão tentando engravidar, uma vez que aumenta o risco de abortos e sangramentos.

*Com informações de reportagens publicadas em 02/02/2024, 21/05/2024, 20/03/2024 e 21/03/2024