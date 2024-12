Acordo de defesa mútua entre Rússia e Coreia do Norte entra em vigor

O acordo de defesa mútua entre Rússia e Coreia do Norte entrou em vigor, anunciou nesta quinta-feira (5) o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado.

Os vice-ministros das Relações Exteriores da Rússia e da Coreia do Norte trocaram cartas de ratificação do documento em Moscou. O texto prevê a "assistência militar mútua imediata" e, caso de um ataque contra um dos dois países, segundo o ministério russo.

O tratado "entrou em vigor em 4 de dezembro de 2024, data da troca de cartas de ratificação", afirma o comunicado.

O acordo foi concluído durante uma visita do presidente russo Vladimir Putin a Pyongyang em junho e ratificado em 8 de novembro pelo Parlamento da Rússia.

Rússia e Coreia do Norte se aproximaram consideravelmente desde o início da ofensiva russa na Ucrânia em 2022.

O acordo também compromete os dois países a cooperar no cenário internacional para enfrentar as sanções ocidentais e coordenar suas posições na ONU.

Estados Unidos e Coreia do Sul acusam a Coreia do Norte de ter enviado mais de 10.000 soldados à Rússia para lutar contra as forças ucranianas ao lado do exército russo.

bur/pc/mas/fp

© Agence France-Presse