Ações da China ficam sem direção comum enquanto investidores aguardam pistas sobre estímulo

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China foram negociadas dentro de uma faixa estreita e terminaram sem direção comum nesta quinta-feira, enquanto o mercado de Hong Kong caiu, já que os investidores permaneceram afastados antes da conferência de trabalho econômico central que deve fornecer orientações sobre o plano de estímulo econômico do próximo ano.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,12%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,23%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,92%.

O subíndice do setor financeiro do CSI300 subiu 0,04%, o setor de bens de consumo básicos caiu 0,53%, o índice imobiliário teve queda de 0,59% e o subíndice do setor de saúde recuou 0,61%.

Ações de mídia e ações de jogos de anime e quadrinhos saltaram mais de 4% cada, elevando o índice.

A conferência central de trabalho econômico, que deve ser realizada na próxima semana, pode lançar alguma luz sobre as perspectivas políticas da China.

Economistas da Nomura observaram em um relatório que medidas de estímulo econômico podem não ser anunciadas até o Congresso Nacional do Povo de março de 2025, alertando que o impulso econômico observado no quarto trimestre pode desacelerar no primeiro semestre de 2025.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,30%, a 39.395 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,90%, a 2.441 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,05%, a 23.267 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,60%, a 3.822 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,15%, a 8.474 pontos.