Acidente entre dois ônibus e caminhão deixa cinco mortos em rodovia na BA

Cinco pessoas morreram após uma colisão entre dois ônibus e uma carreta na BR-110, na Bahia.

O que aconteceu

Veículos bateram no km 274 da pista, na cidade de Inhambupe. As partes dianteiras dos dois ônibus ficaram destruídas no acidente, que aconteceu na noite da quarta-feira (4).

Vinte e uma pessoas foram hospitalizadas. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu encaminharam as vítimas feridas a hospitais de Olindina e Ribeira do Pombal. Os estados de saúde delas não foram divulgados até o momento.

Outros 51 passageiros não tiveram ferimentos. Eles foram levados para uma igreja da região, onde receberam avaliação médica.

Os dois ônibus saíram de Caruaru (PE) e tinham como destino o sul da Bahia. O UOL entrou em contato com a empresa Kal Tur, dona de um dos coletivos, para saber quantas pessoas estavam nos veículos e aguarda retorno sobre o assunto.

Dinâmica da colisão não foi divulgada pelas autoridades. Em publicação nas redes sociais, testemunhas afirmaram que a carreta estaria parada na pista quando foi atingida na traseira por um ônibus, que acabou "imprensado" por outro que vinha atrás dele.