5 sinais de deficiência de vitamina B12 para você ficar alerta

A vitamina B12 é fundamental para o funcionamento de nosso organismo, já que desempenha um importante papel no sistema nervoso central, mantendo a cognição e prevenindo a degeneração das células.

A questão é que não produzimos essa vitamina e ela deve ser obrigatoriamente ingerida. Suas principais fontes são as carnes e os produtos de origem animal, como leite e ovos, assim como suplementos.

Quando falta B12 em nosso corpo, surgem alguns sintomas que podem ser facilmente confundidos com outras questões, como insônia ou estresse. A seguir, veja alguns dos sinais dessa deficiência.

Cinco sinais da deficiência de B12 no corpo

1. Fadiga

Um dos primeiros sintomas de deficiência de vitamina B12 é o cansaço anormal. Tudo porque, quando o suprimento de B12 está baixo, você acaba não sendo capaz de produzir os glóbulos vermelhos necessários para fornecer oxigênio para todo o corpo. O resultado é a anemia, o que pode fazer com que você se sinta excepcionalmente fraco.

O problema é que o cansaço é um sintoma tão vago e geral que poderia ser facilmente atribuído a outras causas, como estresse e falta de sono. Mas se a fadiga só estiver piorando e você não conseguir identificar uma causa óbvia, visite o seu médico. É provável que ele peça uma contagem de glóbulos vermelhos para checar a anemia, além de verificar os níveis de B12 e de outros nutrientes.

2. Formigamento nas mãos e pés

Existe um longo trato nervoso correndo de nosso cérebro e ao longo da medula espinhal até mãos e pés. Conhecido como trato posterior, ele é revestido por uma substância branca chamada de mielina, que tem o papel de isolar e proteger os nervos, além de acelerar os impulsos nervosos, possibilitando que suas mãos e pés sintam o toque, por exemplo.

O que você precisa saber é que o cérebro necessita de B12 para produzir mielina. Então, ao ter pouco dessa vitamina essencial, a mielina se destrói e os impulsos nervosos não podem viajar tão rápido. O resultado? Sensações de formigamentos em suas mãos e pés.

3. Pouco equilíbrio

Assim como uma quebra de mielina em seu trato posterior pode fazer com que você perca seu senso de toque, também pode afetar sua propriocepção, termo utilizado para nomear a capacidade em reconhecer a localização espacial do corpo, sua posição e orientação, tudo sem utilizar a visão. Sem ela, a tendência é cairmos no chão. Se isso estiver acontecendo com alguma frequência, procure o médico. Ele provavelmente vai sugerir um exame de sangue.

4. Confusão

A mielina, que cobre as células nervosas em seu cérebro, pode deixar você se sentindo mais esquisito do que o habitual, caso se deteriore. Óbvio que esquecer um número de telefone ou o nome do colega de trabalho não parece ser algo grave, mas se achar que está acontecendo cada vez mais, procure ajuda.

Se não fizer isso, seus sintomas de deficiência de vitamina B12 podem imitar os da demência em apenas um ano. Mas, calma: a falta desse componente não necessariamente leva ao desenvolvimento de doenças como Alzheimer e esclerose múltipla. Basta suplementar para tudo voltar ao normal, se o problema for esse.

5. Sintomas depressivos

Sentindo-se mais triste do que o normal ultimamente? Se não houver motivos óbvios —como alguma briga, menos horas de sono por dia ou um drama familiar—, o baixo nível de B12 pode ser o culpado.

Isso acontece porque ela desempenha um papel fundamental na função cerebral e na produção de mielina. Em algumas pessoas, uma quebra na produção de mielina se apresenta como depressão. Basicamente, procure ajuda médica para tratar esses sintomas.

