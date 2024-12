Valor das polícias no Brasil não está nos graves casos registrados pela imprensa, diz Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta quarta-feira, 4, que o valor das polícias no Brasil, que, de acordo com ele, é real e reconhecido pela sociedade, não está nos graves casos registrados recentemente pela imprensa. A nota foi divulgada nesta quarta à imprensa.

"O valor das polícias no Brasil, que é real e reconhecido pela sociedade, não está nos graves casos registrados recentemente pela imprensa, que são exceções absolutamente repugnantes. O respeito a todo cidadão é uma obrigação constitucional, que preserva a dignidade do ser humano, um dos principais fundamentos da República brasileira", disse ele em nota.