Trump escolhe Faulkender como vice-secretário do Tesouro

Por David Lawder e Ismail Shakil

WASHINGTON (Reuters) - O presidente-eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu nesta quarta-feira o professor de Finanças da Universidade de Maryland Michael Faulkender como vice-secretário do Tesouro do país, devolvendo-o ao departamento onde ajudou a implementar um programa de auxílio na pandemia, mantendo os salários para os trabalhadores que estavam parados por causa da Covid-19.

Faulkender atuou como secretário-assistente de política econômica do Tesouro, aconselhando o então secretário Steven Mnuchin sobre política econômica. Se confirmado como vice-secretário, essa função será ampliada para outras áreas, incluindo política de sanções, regulamentação de mercados financeiros, política tributária e o mercado de títulos da dívida do Tesouro, atualmente no montante de 28 trilhões de dólares. Neste mês, Trump escolheu o investidor Scott Bessent como secretário do Tesouro, uma decisão que pareceu acalmar as preocupações do mercado sobre as políticas tarifárias e de redução de impostos do republicano, que poderiam aumentar ainda mais os déficits orçamentários. "Mike é um distinto economista e praticante de políticas que impulsionarão nossa agenda América Primeiro", afirmou Trump em publicação na Truth Social. "Ele ajudará o indicado a secretário do Tesouro, Scott Bessent, a inaugurar uma nova Era de Ouro para os Estados Unidos, proporcionando um Grande Boom Econômico para todos os norte-americanos." Ao fim do primeiro governo Trump, Faulkender retornou à Robert H. Smith School of Business da Universidade de Maryland, onde leciona Finanças desde 2008.