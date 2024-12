Trump escolhe aliado Navarro para retomar função comercial na Casa Branca

Por David Lawder e Katharine Jackson

WASHINGTON (Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que escolheu Peter Navarro, um aliado leal e ex-assessor que chegou a ser preso por sua atuação na invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, para ser conselheiro sênior para o comércio e a manufatura, retomando um papel já desempenhado no primeiro governo do republicano. Em janeiro, Navarro foi condenado a quatro meses de prisão após ser considerado culpado em dois processos por desacato ao Congresso ao desafiar intimação de comitê que investigava o ataque cometido por apoiadores de Trump. O presidente eleito afirmou, em comunicado, que a missão de Navarro "será a de ajudar a implementar e comunicar as agendas de Trump para a manufatura, tarifas e comércio". Esse papel é similar ao que Navarro desempenhou de 2017 a 2021, como diretor do Conselho Nacional de Comércio da Casa Branca, quando ele defendeu veementemente as tarifas de Trump no total de 370 bilhões de dólares contra importações chinesas, além de impostos de segurança nacional sobre o aço e o alumínio. A indicação de Navarro aparentemente fecha a nova equipe comercial de Trump. Ele já escolheu o executivo de Wall Street Howard Lutnick como secretário de Comércio para liderar a área, incluindo "responsabilidade direta adicional" pelo gabinete que representa o país. Na semana passada, Trump indicou Jamieson Greer para liderar a agência comercial USTR, outro veterano de sua guerra comercial contra a China entre 2018 e 2020. Greer é próximo a Robert Lighthizer, arquiteto da estratégia de negociação e tarifas do primeiro mandato de Trump. Lighthizer, que havia sido cogitado como candidato potencial para chefiar os departamentos do Tesouro ou Comércio na nova administração de Trump, não apareceu para outras funções desde que esses cargos foram preenchidos. Ele não foi encontrado imediatamente para comentar as indicações. "Durante meu primeiro mandato, poucos foram mais eficazes ou tenazes do que Peter em impor minhas duas regras sagradas: 'Compre norte-americano, contrate norte-americano'", concluiu Trump. (Reportagem de David Lawder, Katharine Jackson e Doina Chiacu)