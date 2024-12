Tratado de defesa entre Coreia do Norte e Rússia entra em vigor, anuncia agência KCNA

O histórico acordo de defesa firmado entre Coreia do Norte e Rússia em junho, que sela a aproximação dos dois países em meio à guerra na Ucrânia, entrou em vigor, anunciou a agência oficial norte-coreana KCNA nesta quarta-feira (4).

O líder norte-coreano Kim Jong Un e o presidente russo Vladimir Putin assinaram o tratado estratégico durante uma visita do chefe do Kremlin a Pyongyang. O acordo entrou em vigor nesta quarta com a troca dos documentos ratificados em Moscou entre os dois países, acrescentou a agência.

