Adaptador de torneira giratório tem 3 modos de saída de água; vale a pena?

Esse achadinho promete transformar a sua torneira da cozinha e facilitar a hora de lavar a louça. O Guia de Compras UOL encontrou esse modelo de adaptador que tem feito sucesso entre consumidores da Shopee.

Com 59% de desconto, o produto sai por menos de R$ 40 e promete rotacionar a torneira até 360º. Mas será que vale a pena? Confira a seguir o que diz quem comprou essa torneira 360º e os principais pontos de atenção indicados por consumidores.

O que o fabricante diz sobre esse adaptador?

Feita de ABS;

Três modos de saída da água: água cintilante macia, água de chuva biônica e água pressurizada;

Com saída de água pela base e laterais;

Instalação do tipo espiral;

Promete resistência à ferrugem e à corrosão

O que diz quem comprou?

O produto é bem avaliado, com nota média de 4,7 — do total de cinco. Leia algumas avaliações.

Não é uma torneira, é um um bico adaptador para torneira. Vale o preço. A queda da água é linda. Vai água do jeito que mostra nos vídeos. Mas é de plástico e não é a torneira. É só ó o bico da torneira e você põe na sua torneira.

Sabrina Souza

A torneira é maravilhosa. O material é de plástico. O modelo é igual à foto de divulgação e cumpre o que promete. Chegou antes do prazo e veio bem embalado.

Aiane Reis

Chegou tudo certo. A entrega é rápida. Veio bem embalado. Já instalei e é muito fácil de instalar. Ela é igual ao anúncio.

Regiane Silva

Não tenho o que reclamar desse produto. Simplesmente amei. Superou as minhas expectativas e chegou antes do prazo.

Mirian

Pontos de atenção

Contudo, alguns consumidores pontuam que o anúncio indica que o produto se trata de uma torneira, mas, na prática, é um adaptador que deve ser instalado em torneiras. Outros dizem que o produto apresentou problemas após um curto tempo de uso.

Chegou no prazo, mas tive que mudar minha avaliação. Ele já estragou. Está jorrando água pelo encaixe e, infelizmente, não teve durabilidade. É uma pena.

Cátia

Está vazando por todos os lados, embora tenha sido instalado corretamente. Quero devolver e trocar por outro, na esperança de que esse outro venha com uma qualidade melhor.

Mário

