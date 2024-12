Tarcísio descarta demitir Derrite e cita 'números', mas não explica quais

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), descartou demitir o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, questionado após uma série de casos de letalidade e abusos da Polícia Militar.

O que aconteceu

Tarcísio defendeu Derrite: "Olhe os números. Você vai ver que está [fazendo um bom trabalho]". Ele foi questionado por jornalistas na Câmara dos Deputados, em Brasília, onde recebeu uma homenagem na manhã desta quarta-feira (4).

O governador não explicou quais números comprovariam o bom trabalho do secretário. Um repórter insistiu no tema, e Tarcísio respondeu "olhe as estatísticas", mas não deu detalhes. Perguntado se pretende substituir Derrite após os casos de violência da PM, o governador disse que não.

Tarcísio criticou o caso do PM que jogou um homem de uma ponte, na zona sul da capital paulista. Ele ressaltou que a vítima saiu com ferimentos leves, mas reconheceu que "o que aconteceu foi muito ruim" e afirmou que o governo vai tomar providências. Ontem (3), o governador já havia repudiado o caso do homem atirado da ponte. Ele disse que esse e outros casos, como o de um PM de folga que matou um homem com 11 tiros pelas costas, "serão investigados e rigorosamente punidos".

PM de SP matou ao menos 474 pessoas em 2024

PM paulista matou 474 pessoas durante ações policiais no estado de São Paulo de janeiro a setembro deste ano. Dados foram contabilizados pela própria SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Maioria dos alvos (64%) é formada por pessoas negras (255 pardos e 51 pretos). Ainda há 143 vítimas identificadas como brancas, enquanto as outras 25 pessoas não tiveram a cor da pele registrada.

Levantamento do UOL mostra ainda que 99% das vítimas são homens. A capital paulista lidera a lista de mortos com 122 casos, seguida de Santos, com 36, e São Vicente, 29.

Segundo o dado oficial mais recente, alguns crimes violentos no estado caíram, mas outros tiveram alta. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), os homicídios tiveram queda de 3,3% de janeiro a outubro de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023. Na mesma comparação, furtos caíram 4% e roubos diminuíram 15%. Já as lesões corporais seguidas de morte tiveram aumento de 56%.

Um adolescente morto a cada 9 dias

Sob o governo Tarcísio, as polícias Civil e Militar matam um adolescente a cada nove dias. Foram 69 menores de 18 anos mortos desde 2023, segundo levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz a pedido do UOL.

Estudo mostra que 68% dessas vítimas também são negras (58% de pardos e 10% de pretos). Os outros 32% são considerados brancos.

SSP-SP diz que mortes em decorrência de intervenção policial "são resultado da reação de suspeitos à ação da polícia". "Todos os casos são rigorosamente investigados pelas polícias Civil e Militar, com acompanhamento das respectivas corregedorias, Ministério Público e Poder Judiciário".

Críticas do Ministério Público

O Ministério Público de São Paulo classificou os casos como "estarrecedores" e "inadmissíveis", em nota publicada na manhã desta terça-feira (3). A nota é assinada pelo procurador-geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira Costa.

Estarrecedoras e absolutamente inadmissíveis! Não há outra forma de classificar as imagens do momento no qual um policial militar atira um homem do alto de uma ponte, nesta segunda-feira. Pelo registro divulgado pela imprensa, fica evidente que o suspeito já estava dominado pelos agentes de segurança, que tinham o dever funcional de conduzi-lo, intacto, a um distrito policial para que a ocorrência fosse lavrada. Somente dentro dos limites da lei se faz segurança pública, nunca fora deles.

Ministério Público, em nota

Citando "episódios recorrentes", o procurador afirma que essas intervenções policiais estão "longe" de tranquilizar a população. "Esta Procuradoria-Geral de Justiça determinará que o Gaesp (Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública) associe-se ao promotor natural do caso para que o MPSP envide todos os esforços no sentido de punir exemplarmente, ao fim da persecução penal, os responsáveis por uma intervenção policial que está muito longe de tranquilizar a população. Pelo contrário. Os episódios recorrentes de descumprimento dos comandos legais por parte de alguns agentes públicos nos deixam mais longe da tão almejada paz social, em favor da qual o Ministério Público, dentro de sua atribuição de exercer o controle externo da atividade policial, continuará atuando de maneira inequívoca, cobrando das autoridades a observância dos preceitos da Constituição Federal".

Homenagem na Câmara

Tarcísio recebe hoje na Câmara, em Brasília, uma Medalha do Mérito Legislativo. A homenagem ao governador foi proposta pelo deputado federal Gilberto Nascimento (PSD-SP) e será entregue pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL)

Outras autoridades também receberam a homenagem. Entre elas estão o ministro do STF Kassio Nunes Marques, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e os ministros de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e de Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias.