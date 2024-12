Tales: 'Não tô nem aí' será marca do governo Tarcísio

A frase 'não tô nem aí' será a marca da gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou o colunista Tales Faria no UOL News, do Canal UOL, desta quarta-feira (4).

A expressão foi usada pelo governador em março deste ano, ao minimizar casos de violência policial denunciados à ONU. A fala ganhou evidência novamente novamente na terça-feira (3), quando Tarcísio afirmou que os recentes episódios de letalidade e abuso por parte de policiais militares paulistas serão investigados e os agentes envolvidos "rigorosamente punidos".

O governador deu o aval a essa política no início do governo, lá quando começou aquela matança na Baixada Santista, que ele disse: 'olha, podem procurar a ONU, podem procurar a Liga da Justiça, podem ir para o raio que o parta, porque não tô nem aí'. Essa é a frase que vai marcar o governo Tarcísio na área de segurança.

Tales Faria, colunista do UOL

Para Tales, Tarcísio de Freitas vai manter o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, no cargo por questões políticas.

Olha, o governador está atado ao Derrite, Não vai afastar o Derrite. O Derrite foi uma indicação do núcleo bolsonarista, inclusive do próprio Bolsonaro, para essa função, para marcar o governo como um governo umbilicalmente ligado ao bolsonarismo, naquilo que é mais caro ao Bolsonaro, que é a política de bandido bom é bandido morto.

Tales Faria, colunista do UOL

Segundo o colunista, o governador "deu aval para as atitudes do secretário".

O Derrite não está fazendo nada diferente do que não tenha combinado com o Tarcísio de Freitas e não vai ser afastado. Porque se for afastado, será uma crise do Tarcísio com o Bolsonaro. E ele não vai comprar essa crise.

Então, essa questão é uma questão vencida para o Tarcísio. Ele vai tentar dar um jeitinho. Por quê? Porque ele precisa desse jeitinho para manter a fama dele de bolsonarista moderado.

Ele vai tentar chegar a um termo combinado com o Derrite. 'Vamos diminuir um pouco aí, vamos evitar que a polícia continue jogando gente das pontes, vamos evitar tantas mortes, tantos confrontos diretos'.

Mas não vai mudar na essência, de forma alguma, porque ele deu o aval pessoal a isso lá quando disse, 'não estou nem aí'. É isso que disse o próprio governador. Agora não tem mais jeito. É a política dele, não tem mais jeito. Vai ser, e o Derrite é esse homem, esse homem da política.

Tales Faria, colunista do UOL

