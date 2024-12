Smithfield anuncia acordo com Murphy Family Ventures para novo negócio de suínos

São Paulo, 4 - A Smithfield anunciou, na segunda-feira, 2, um acordo com a Murphy Family Ventures para criar um novo negócio agrícola para produção de suínos, que será majoritariamente de propriedade da família Murphy. Em comunicado, as empresas disseram que o negócio assumirá 150 mil matrizes - e os suínos que elas produzirem - que atualmente são de propriedade da Smithfield. Anualmente, cerca 3,2 milhões de suínos serão produzidos para as operações de carne suína fresca da Smithfield, afirmaram.Além disso, serviços de produção como fornecimento de ração e transporte serão de responsabilidade da Smithfield, acrescentaram as empresas. A transação deve ser concluída até o fim do ano. Não foram divulgados mais detalhes ou valores.O acordo marca o retorno da família Murphy para a produção independente de suínos após 24 anos. De acordo com notícias da época, a Smithfield concluiu a aquisição da Murphy Family Farms em 2000. Quatro anos depois, Wendell "Dell" Murphy Jr. abriu a Murphy Family Ventures para centralizar os empreendimentos comerciais da família e prestar serviços para outras companhias, conforme descrição no site."A família Murphy desfrutou dos últimos 24 anos como parceira da Smithfield e estamos ansiosos para restaurar nossa herança como produtores independentes", disse em nota o CEO da Murphy Family, Dell Murphy.A transação da propriedade de suínos da Smithfield para o novo negócio com a Murphy Family ocorre em meio a preocupações com a propriedade estrangeira de terras agrícolas nos EUA. Desde 2013, a Smithfield pertence ao WH Group, da China. O grupo chinês vem tentando lançar os negócios da subsidiária nas bolsas norte-americanas, mas enfrenta críticas de legisladores que temem a influência chinesa em terras norte-americanas. Em novembro, o WH propôs um spin-off da Smithfield para listagem separada das ações nos EUA, que ainda depende de aprovação. "Após o spin-off, a participação do grupo será reduzida, mas o controle ainda será mantido", disse o WH, em documento.