Rio Tinto eleva previsão de investimentos para 2025; vê maior produção de cobre

LONDRES (Reuters) - A mineradora anglo-australiana Rio Tinto elevou nesta quarta-feira sua previsão de investimentos de capital para 2025 e estimou maior produção de cobre, principalmente devido a um aumento previsto de 50% na produção de seus ativos na Mongólia.

Embora os lucros da Rio Tinto venham principalmente do minério de ferro, a empresa está aumentando seu foco no cobre, cuja demanda deve se beneficiar da transição energética.

A mineradora pretende atingir uma produção anual de cobre de 1 milhão de toneladas até 2030, evoluindo para uma importante empresa na cadeia de fornecimento de energia limpa, com foco em matérias-primas de alta qualidade e baixa emissão.

"À medida que aumentamos a mina subterrânea de cobre de Oyu Tolgoi (na Mongólia), entregamos o projeto de minério de ferro de alto teor de Simandou na Guiné e desenvolvemos nosso negócio de lítio por meio da aquisição proposta da Arcadium, estamos garantindo uma década de crescimento lucrativo", disse o presidente-executivo Jakob Stausholm.

A empresa espera que o gasto total de capital aumente para 11 bilhões de dólares no ano fiscal de 2025 - 1 bilhão de dólares acima da previsão anterior - versus 9,5 bilhões de dólares em 2024.

O projeto de minério de ferro de Simandou, na Guiné, que deverá ser a maior mina de minério de ferro do mundo, adicionará cerca de 5% ao fornecimento marítimo global após entrar em operação no final de 2025. A Rio planeja gastar cerca de 6,2 bilhões de dólares no desenvolvimento, com mais da metade em infraestrutura portuária e ferroviária.

Rio fechou acordo em outubro para comprar produtora de lítio Arcadium por 6,7 bilhões de dólares, um movimento estratégico que a tornará a terceira maior mineradora de lítio do mundo, aumentando significativamente sua presença na cadeia de fornecimento de baterias para veículos elétricos.

Seu projeto inicial Rincon, na Argentina, realizou a primeira produção de lítio na semana passada, mas o enorme projeto Jadar, na Sérvia, marcado por protestos ambientais, pode levar pelo menos dois anos para garantir licenças para prosseguir.

Maior produtora de minério de ferro do mundo, a Rio Tinto disse que espera uma produção de cobre no ano fiscal de 2025 de 780 mil a 850 mil toneladas, contra 660 mil a 720 mil toneladas no ano anterior.

A empresa manteve sua projeção de gastos de capital para descarbonização até 2030 no limite inferior da faixa de 5 bilhões de dólares a 6 bilhões de dólares, tendo cortado o orçamento no ano passado de uma estimativa anterior de 7,5 bilhões de dólares.

(Reportagem de Clara Denina, Roushni Nair)