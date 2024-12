Relatório da tributária será lido na CCJ no dia 9 e votado no dia 11, diz Alcolumbre

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), informou nesta quarta-feira, 4, que o relatório do projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária será lido na comissão na próxima segunda-feira, 9, às 16 horas. A votação do parecer, elaborado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), será na quarta-feira, 11.

Na terça-feira, 3, após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Braga disse que "várias questões" sobre seu relatório já foram resolvidas, mas que há detalhes importantes ainda para serem trabalhados.

O senador não entrou em detalhes sobre os pontos específicos sobre os quais ainda não há entendimento no relatório.

Segundo ele, a estratégia é evitar especulações. "Eu não vou criar especulação. Absolutamente nada. Porque é um tema muito complexo. Muito técnico", disse.

Haddad afirmou que "uma coisinha ou outra" será discutida tecnicamente sobre o relatório de regulamentação da reforma tributária. "A equipe do Braga trabalhou bem", disse a jornalistas em breve conversa ao deixar o Ministério da Fazenda.