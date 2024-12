Rehn diz que motivos para o corte de juros pelo BCE em dezembro aumentaram, segundo jornal

HELSINQUE (Reuters) - O membro do Banco Central Europeu Olli Rehn vê uma justificativa maior para um corte nas taxas de juros em dezembro e acredita que o afrouxamento da política monetária provavelmente continuará nos próximos meses, disse ele ao jornal finlandês Helsingin Sanomat desta quarta-feira.

Na entrevista, Rehn apontou a fragilidade do crescimento econômico na zona do euro e a desaceleração da inflação para cerca de 2%, que é a meta do BCE.

"Esses fatores aumentaram a justificativa para a redução da taxa básica de juros em dezembro, e é provável que essa direção da política monetária continue nos próximos meses", disse Rehn ao jornal finlandês.

(Reportagem de Anne Kauranen em Helsinque)