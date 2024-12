Quem é Eduardo Tracanella, diretor de marketing demitido do Itaú

O Itaú Unibanco demitiu na sexta (29) Eduardo Tracanella, 59, seu diretor de marketing nos últimos seis anos. Ele foi dispensado por mau uso do cartão de crédito corporativo, segundo a instituição. O executivo afirmou que a saída aconteceu por "encerramento de ciclo".

Quem é Tracanella

Conhecido como Traca, estava no banco há 27 anos. O profissional é formado em comunicação social com habilitação em propaganda e marketing pela ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), em São Paulo. Ele entrou no Itaú como analista de marketing em 1997.

Recebeu prêmios ao longo de sua carreira. Venceu o Caboré —o "Oscar da publicidade"— três vezes como anunciante do ano e outra, em 2014, como melhor profissional de marketing. O diretor ainda recebeu quatro vezes o prêmio Cannes Lions, do festival de publicidade francês, entre outros reconhecimentos.

Foi responsável por campanhas de sucesso, como as com Madonna e Lewis Hamilton. Era tido como o diretor de marketing mais poderoso do Brasil e estava à frente de uma área do Itaú que movimenta R$ 2 bilhões ao ano. A imagem do banco se tornou sinônimo de criatividade, resultado de parcerias com agências de peso — como Africa, fundada por Nizan Guanaes, e Galeria, dissidência da DPZ — que cultivou ao longo dos anos.

Entre as conquistas da parceria entre Tracanella e Itaú está um evento no Guinness World Records. A organização que publica o Livro dos Recordes reconheceu a apresentação de Fernanda Montenegro no Parque do Ibirapuera com um texto de Simone de Beauvoir pelo maior público para uma leitura filosófica da história, com 15 mil pessoas na plateia.

Decisão de comunicar a demissão a todos os funcionários veio depois de onda de especulações, segundo Josette Goulart, colunista do UOL. O banco nega que houve outra motivação para o desligamento do diretor. "A decisão foi tomada exclusivamente pelo mau uso do cartão de crédito corporativo. Todos sabemos que ética é inegociável no Itaú Unibanco", informou o Itaú em comunicado aos funcionários obtido pelo UOL.

Tracanella fez despedida no LinkedIn. Antes de se tornar pública a versão do banco, o executivo foi à rede social —em que se apresenta também como sócio do Itaú— comunicar sua saída em uma mensagem que anuncia que se dedicará mais a família, destaca que permanece no banco "um time de marketing apaixonado e potente" e deseja "muita sorte aos que ficam". Ele ainda conclui: "Obrigado, Itaú. Você marcou minha história e tenho certeza que marquei a sua também".

Executivo também fez elogios em entrevista na segunda (2). Ao site Meio & Mensagem, Tracanella disse que sua "jornada" no banco foi "incrível e vitoriosa". "Um ciclo muito longo e que tem um ótimo momento para se encerrar: o sucesso da campanha de centenário do banco e de lançamento da nova marca. Amo o Itaú e sou muito grato à empresa por tanto tempo juntos", declarou.