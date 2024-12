Não risca e não molha: achei a capa perfeita para proteger meu notebook

Quem tem um notebook sabe da importância de proteger seu exterior para evitar riscos indesejados. Em busca de uma capa ideal para o meu, resolvi testar o modelo da marca Ugreen.

Meus requisitos eram básicos: precisava de uma capa pequena, com proteção na medida certa e com um preço mediano. A sugestão da Amazon deu match: feita com materiais de boa qualidade —couro sintético e microfibra—, o item me conquistou desde o primeiro uso. Confira abaixo a ficha técnica e como foi minha experiência.

O que gostei

Protege muito. Com uma espessura considerável e um zíper, a capa é feita com matérias-primas resistentes (couro sintético e microfibra), protegendo o notebook de atritos, riscos, rachaduras e quedas.

Resistente à água. Percebi que a capa "segura" muito bem a umidade. Quando entrou em contato com a água, não molhou nada, nem na parte exterior ou interior.

Multiuso. Além de capa, o produto ainda pode ser utilizado como pasta para documentos, mouse pad e suporte para colocar o computador na mesa.

Peso. Com apenas 300 gramas, a capa não adiciona quase nada de peso na mochila. Apesar da espessura do couro, achei o item compacto.

Design. Além de funcional, também gostei bastante da cor e do design da capa. Muito clean, ela combina com diferentes tipos de ambientes de trabalho.

A capa da Ugreen protege contra água e aranhões Imagem: Rebecca Vettore / Colaboração UOL

Pontos de atenção

Preço. Ok, eu não estava atrás do item mais barato da lista e sim com preço mediano. Mas, em comparação a outras marcas de capas para notebook, essa acaba sendo um pouco mais cara.

Falta de bolsos. A falta de uma divisão interna, como um pequeno bolso, me incomodou um pouco. Se eu for sair de casa só com a capa, por exemplo, precisarei levar o carregador em uma bolsa separada.

Tamanho. A capa é ideal para quem tem notebook de 13 polegadas e consegue também ser útil para quem usa tablets. No entanto, se o seu aparelho for maior, ele não vai caber. Por isso, é importante medir antes de fazer a compra.

A capa é ideal para laptops de 13 polegadas ou tablets Imagem: Rebecca Vettore / Colaboração UOL

O que mudou para mim

Como meu computador é novinho, antes de eu comprar a capa, tinha medo de riscá-lo quando levava ele na mochila. Mas desde que adquiri a capa da Ugreen, me sinto mais tranquila quando preciso levar o notebook para algum lugar.

Além disso, como o item é resistente à água, fico despreocupada para sair com o computador em qualquer dia da semana, inclusive quando a previsão é de chuva.

Para quem é esse produto

Eu indico a capa da Ugreen para quem quer proteger o notebook quando for levar o equipamento para o trabalho ou para uma viagem. Também indico para quem gosta de praticidade, já que ele é pequeno e leve, e pode ser levado na mochila ou na ecobag sem ocupar muito espaço.

Por outro lado, se o seu notebook for de 15 polegadas, você pode optar por comprar a bolsa de notebook da marca. Também resistente à água, esse produto está à venda por um valor similar ao da capa.

