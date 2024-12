Presidente de gigante da área da saúde é assassinado a tiros em Nova York

O diretor executivo da UnitedHealthcare, uma das maiores companhias de seguros médicos privados dos Estados Unidos, foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (4) em Nova York, informaram veículos de comunicação americanos.

Segundo o The New York Times, Brian Thompson, de 50 anos, foi baleado no peito pouco antes das 7h locais (9h de Brasília) perto de um hotel no distrito de Midtown, em Manhattan, local confirmado pela polícia da cidade.

nr-gw/ube/dga/mr/jb/dd

© Agence France-Presse