Premiê da Hungria se reúne com papa para falar sobre Ucrânia

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, reuniu-se com o papa Francisco e com altos funcionários do Vaticano nesta quarta-feira (4) para discutir as perspectivas de paz na Ucrânia.

Orban, que também tinha previsto um encontro com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, teve uma reunião privada com o líder da Igreja Católica antes da audiência geral do pontífice argentino.

Em seguida, o líder nacionalista se reuniu com o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, e com Miroslaw Wachowski, subsecretário do Vaticano para Relações com os Estados.

"Durante o encontro, foi dada atenção especial à guerra na Ucrânia, com foco nas consequências humanitárias e nos esforços para promover a paz", afirmou o Vaticano em comunicado.

Eles também abordaram a presidência húngara da União Europeia este ano, "o papel central da família e a proteção das gerações mais jovens", de acordo com a mesma fonte.

Orban publicou nas redes sociais uma foto da missa matinal na Basílica de São Pedro, acompanhada da frase: "Devemos aproveitar a oportunidade para a paz!".

O líder húngaro, considerado o aliado mais próximo de Moscou dentro da União Europeia, pediu reiteradamente por negociações de paz. Desde a invasão russa em 2022, ele tem se recusado a enviar ajuda militar à Ucrânia.

Em julho, foi criticado por ter viajado à Rússia em busca de uma forma para acabar com a guerra na Ucrânia, poucos dias depois de assumir a presidência rotativa de seis meses da UE.

