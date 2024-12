Powell não vê Trump instalando um chair "sombra"

NOVA YORK (Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, não teme que o novo governo o prejudique como líder do banco central dos Estados Unidos.

Powell afirmou que, no que diz respeito à ideia de um chamado chair sombra do Fed colocado no Fed, "não acho que isso esteja em discussão". A declaração foi dada enquanto falava em um evento do New York Times.

Powell também disse que espera ter um bom relacionamento com quem quer que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, nomeie como secretário do Tesouro.

(Reportagem de Michael S. Derby)