Powell, do Fed, diz que pode ser mais "cauteloso" com política monetária daqui para frente

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta quarta-feira que o desempenho recente da economia norte-americana permite que o banco central dos Estados Unidos seja mais criterioso com a trajetória futura dos cortes na taxa de juros.

Dado o crescimento melhor do que o esperado neste ano, "podemos nos dar ao luxo de sermos um pouco mais cautelosos ao tentarmos encontrar a neutralidade" com a política de juros, afirmou Powell.

"A economia está forte e está mais forte do que pensávamos em setembro", em meio a uma inflação que também está um pouco mais alta do que o esperado, disse Powell em um evento do New York Times. O Fed se reúne neste mês, em uma reunião que os mercados esperam que resulte em outro corte na taxa básica.