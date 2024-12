Plano de Trump para Ucrânia prevê concessões territoriais e Otan fora da mesa

Por Gram Slattery e Jonathan Landay

WASHINGTON (Reuters) - Conselheiros de Donald Trump estão apresentando propostas públicas e privadas para acabar com a guerra na Ucrânia, que cederia grandes partes do país à Rússia em um futuro próximo, de acordo com uma análise da Reuters de declarações e entrevistas com diversas pessoas próximas ao presidente eleito dos EUA.

As propostas de três conselheiros importantes, incluindo o novo enviado de Trump à Rússia e à Ucrânia, o tenente-general aposentado do exército Keith Kellogg, compartilham alguns elementos, incluindo a visão de uma Ucrânia fora da Otan.

Os assessores de Trump tentariam forçar Moscou e Kiev a negociar com incentivos e punições, incluindo a suspensão da ajuda militar à Ucrânia, a menos que o país concorde em conversar, mas aumentando a assistência caso o presidente russo, Vladimir Putin, se recuse.

Trump prometeu repetidamente durante a campanha eleitoral acabar com o conflito de quase três anos dentro de 24 horas após sua posse, em 20 de janeiro, se não antes disso, mas ainda não disse como.

Analistas e ex-oficiais de segurança nacional expressam sérias dúvidas de que Trump possa cumprir tal promessa devido à complexidade do conflito.

No entanto, em conjunto, as declarações dos conselheiros sugerem os contornos potenciais de um plano de paz de Trump.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, enfrentando escassez de mão de obra e crescentes perdas territoriais, indicou que pode estar aberto a negociações.

Ainda decidido a aderir à Otan, ele disse esta semana que a Ucrânia deve encontrar soluções diplomáticas para recuperar alguns de seus territórios ocupados.

Mas Trump pode descobrir que Putin não está disposto a se envolver, disseram analistas e ex-funcionários dos EUA, já que ele deixou os ucranianos em desvantagem e pode ter mais a ganhar se continuar conquistando terras.

"Putin não tem pressa", disse Eugene Rumer, ex-analista de inteligência dos EUA sobre a Rússia, atualmente no think tank Carnegie Endowment for International Peace.

O líder russo, disse ele, não demonstra disposição em abandonar suas condições para uma trégua, incluindo a de que a Ucrânia deixe de lado a busca pela Otan e entregue as quatro províncias que Putin reivindica como parte da Rússia, mas não controla totalmente -- uma exigência rejeitada por Kiev.

Putin, disse Rumer, provavelmente aguardará o momento certo, tomará mais terreno e esperará para ver quais concessões Trump pode oferecer para atraí-lo para a mesa de negociações.

A Reuters informou em maio que Putin estava pronto para interromper a guerra com um cessar-fogo negociado que reconhecesse as atuais linhas de frente, mas estava pronto para continuar lutando se Kiev e o Ocidente não respondessem.

A Rússia já controla toda a Crimeia, tendo-a tomado unilateralmente da Ucrânia em 2014. Desde então, conquistou cerca de 80% do Donbass -- que é composto por Donetsk e Luhansk -- bem como mais de 70% de Zaporizhzhia e Kherson, além de pequenas partes das regiões de Mykolaiv e Kharkiv.

MAIS DE UM PLANO

Até a semana passada, Trump ainda não havia convocado um grupo de trabalho central para elaborar um plano de paz, de acordo com quatro conselheiros que pediram anonimato. Em vez disso, vários conselheiros apresentaram ideias entre si em fóruns públicos e -- em alguns casos -- para Trump, eles disseram.

Em última análise, um acordo de paz provavelmente dependerá do envolvimento pessoal direto entre Trump, Putin e Zelenskiy, disseram os assessores.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que “não era possível comentar declarações individuais sem ter uma ideia do plano como um todo”.

A porta-voz de Trump, Karoline Leavitt, observou que o presidente eleito disse que "fará o que for necessário para restaurar a paz e reconstruir a força e a dissuasão americanas no cenário mundial".

Um representante de Trump não respondeu imediatamente a uma pergunta sobre se o presidente eleito ainda planeja resolver o conflito dentro de um dia após assumir o cargo.

O governo ucraniano não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Um ex-funcionário da segurança nacional de Trump envolvido na transição disse que há três propostas principais: o esboço de Kellogg, um do vice-presidente eleito JD Vance e outro apresentado por Richard Grenell, ex-chefe interino de inteligência de Trump.

O plano de Kellogg, escrito em coautoria com o ex-funcionário do Conselho de Segurança Nacional Fred Fleitz, foi apresentado a Trump no início deste ano. Ele prevê o congelamento das atuais linhas de batalha.

Kellogg e Fleitz não responderam aos pedidos de comentário. O plano deles foi relatado primeiro pela Reuters.

Trump forneceria mais armas dos EUA para a Ucrânia somente se o país concordasse com as negociações de paz. Ao mesmo tempo, avisaria Moscou que aumentaria a ajuda dos EUA para a Ucrânia se a Rússia rejeitasse as negociações. A filiação da Ucrânia à Otan seria colocada em espera.

A Ucrânia também receberia garantias de segurança dos EUA, o que poderia incluir o aumento do fornecimento de armas após um acordo ser firmado, de acordo com a proposta.

Em uma entrevista em junho à Times Radio, uma estação digital britânica, Sebastian Gorka, um dos novos conselheiros adjuntos de segurança nacional de Trump, afirmou que o presidente eleito lhe disse que forçaria Putin a negociar ameaçando enviar armas sem precedentes para a Ucrânia.

Gorka, contatado por telefone, chamou a Reuters de "lixo de notícias falsas" e não quis dar mais detalhes.

Vance, que como senador dos EUA se opôs à ajuda à Ucrânia, apresentou uma ideia separada em setembro.

Ele disse ao podcaster americano Shawn Ryan que um acordo provavelmente incluiria uma zona desmilitarizada nas linhas de frente existentes que seriam "fortemente fortificadas" para evitar novas incursões russas. Sua proposta negaria a filiação de Kiev à Otan.

Representantes de Vance não o disponibilizaram para comentários, e ele ainda não ofereceu detalhes adicionais.

Grenell, ex-embaixador de Trump na Alemanha, defendeu a criação de "zonas autônomas" no leste da Ucrânia durante uma mesa redonda da Bloomberg em julho, mas não deu mais detalhes. Ele também sugeriu que a filiação da Ucrânia à Otan não era do interesse dos Estados Unidos.

O ex-embaixador, que não respondeu a um pedido de comentário, ainda não garantiu uma posição no novo governo, embora ainda tenha a atenção de Trump em questões europeias, disse um conselheiro sênior de política externa do republicano à Reuters.

Essa fonte afirmou que Grenell foi uma das poucas pessoas presentes em uma reunião em setembro em Nova York entre Trump e Zelenskiy.

OTAN

Elementos das propostas provavelmente enfrentariam resistência de Zelenskiy, que incluiu um convite da Otan em seu próprio "Plano de Vitória", e de aliados europeus e alguns legisladores dos EUA, dizem analistas e ex-oficiais de segurança nacional.

Na semana passada, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia enviou uma carta aos seus colegas da Otan pedindo que eles emitissem um convite de adesão em uma reunião de ministros das Relações Exteriores na terça-feira.

Alguns aliados europeus expressaram disposição para aumentar a ajuda à Ucrânia e o presidente dos EUA, Joe Biden, continua enviando armas. Isso pode custar a Trump alguma vantagem para empurrar Kiev para a mesa.

O plano Kellogg, que depende do aumento da ajuda à Ucrânia caso Putin não se sente à mesa, pode enfrentar uma reação negativa no Congresso, onde alguns dos aliados mais próximos de Trump se opõem à ajuda militar adicional para o país do Leste Europeu.

"Não acho que alguém tenha um plano realista para acabar com isso", disse Rumer, ex-oficial de inteligência dos EUA.

(Reportagem de Gram Slattery e Jonathan Landay em Washington; Reportagem adicional de Tom Balmforth em Kiev e Guy Faulconbridge em Moscou)