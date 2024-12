Paes diz que notícia sobre 'ampliação' do Santos Dumont causou estranheza a Lula

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou que "causou estranheza" ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a notícia sobre a possibilidade de promover uma "pequena ampliação" na movimentação de passageiros no Aeroporto do Santos Dumont (Rio de Janeiro). De acordo com o prefeito, o chefe do Executivo federal irá conversar com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, sobre o tema.

"Causou estranheza ao presidente que tenha saído essa notícia hoje, essa é uma decisão do presidente da República, de que o Galeão seja fortalecido", afirmou Paes nesta quarta-feira, 4, a jornalistas no Palácio do Planalto.

"O presidente mais uma vez já chamou a atenção do ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral, do ministro Rui Costa Casa Civil, vai falar com o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos", complementou. Segundo o prefeito, "não tem essa conversa". "Essa é uma questão de honra a recuperação do Galeão, a coisa está indo muito bem, é uma grande conquista, mais um presente do presidente Lula ao Rio de Janeiro."

O Ministério de Portos e Aeroportos afirmou que vai avaliar, em 2025, a possibilidade de promover a "pequena ampliação" na movimentação de passageiros no Santos Dumont. Contudo, até o momento, não há nenhuma alteração na portaria que trata sobre a limitação operacional do aeroporto carioca, segundo nota divulgada pela pasta.

A ampliação foi proposta pela Infraero, concessionária responsável pelo Santos Dumont. O ministério afirma que vai analisar a possibilidade de atender a solicitação "sem comprometer a qualidade dos serviços". A avaliação atende também a uma orientação do Tribunal de Contas da União (TCU).

Em janeiro deste ano, começou a valer a resolução que restringe o número de passageiros no Santos Dumont. Um ano depois, a pasta de Portos e Aeroportos argumenta que é "importante avaliar a necessidade de a Infraero expandir suas fontes de receita". Além disso, afirma que, para o próximo ano, é "necessário desenvolver uma visão estratégica para fortalecer ainda mais a aviação no Estado do Rio de Janeiro, em colaboração com todos os atores envolvidos".

Hospitais do RJ

Paes participou nesta quarta-feira, 4, de reunião com Lula em Brasília. No encontro, o Ministério da Saúde e a Prefeitura do Rio de Janeiro assinaram um acordo para a descentralização dos hospitais federais do Andaraí (HFA) e Cardoso Fontes (HFCF), que passarão a ter gestão municipal.

O acordo prevê a incorporação de R$ 610 milhões de Teto MAC para a cidade do Rio de Janeiro. Além disso, será feito o repasse de R$ 150 milhões, sendo R$ 100 milhões para o HFA e R$ 50 milhões para o HFCF para as providências imediatas. De acordo com o governo federal, o valor será pago em parcela única, ainda em dezembro de 2024.