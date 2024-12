Moraes autoriza Bolsonaro a ir em missa de sétimo dia da mãe de Valdemar

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou nesta quarta-feira (4) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a comparecer à missa de sétimo dia da mãe do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Os dois foram indiciados por tentativa de golpe de Estado e estão proibidos de se falar por ordem do ministro, que abriu uma exceção neste caso.

O que aconteceu

Ministro atendeu a pedido da defesa de Bolsonaro. Ele já havia autorizado a ida ao velório, ocorrido na terça-feira (3), mas o ex-presidente acabou desistindo de ir. Sua defesa, então, pediu autorização para ir à missa de sétimo dia, que será realizada na próxima segunda-feira (9), às 18h, em Mogi das Cruzes (SP).

Advogados de Bolsonaro dizem que ele se compromete a não conversar sobre investigação. Ex-presidente e ex-deputado estão proibido de manter contato, pois, no entendimento do ministro, poderia haver alguma combinação de versões.

PF indiciou Valdemar por ação sobre urnas. A PF apontou que Valdemar encampou uma ação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) questionando as urnas eletrônicas mesmo sabendo que não havia sido encontrado nenhum indício de fraude eleitoral. Para a PF, a iniciativa tinha o objetivo de reforçar a narrativa golpista contra o sistema eleitoral.

O peticionário compromete-se expressamente a cumprir de forma rigorosa todas as restrições impostas pelas medidas cautelares em vigor, abstendo-se de manter qualquer diálogo acerca das investigações em curso, reafirmando, assim, seu pleno respeito às determinações judiciais.

Trecho do pedido da defesa de Bolsonaro sobre a missa

Moraes levou cerca de três horas e meia para acatar o pedido de Bolsonaro sobre o velório. A defesa protocolou a petição pedindo para ir ao velório no sistema do STF pouco depois das 10h de terça-feira, e o ministro liberou a ida por volta das 13h30. O enterro da mãe de Valdemar estava marcado para as 17h, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. No início da tarde, porém, o ex-presidente desistiu de comparecer. Leila Caran Costa morreu na madrugada de terça-feira, aos 99 anos.

A proibição de contato entre os dois está em vigor desde 8 de fevereiro. Na ocasião, Moraes vetou qualquer contato entre o ex-presidente e outros investigados por suposta tentativa de golpe de Estado, como os ex-ministros Augusto Heleno, Braga Netto e Anderson Torres. Todos eles foram indiciados pela Polícia Federal no último dia 21.