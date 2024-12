Minério de ferro sobe com esperanças de estímulos na China apesar de tensões comerciais

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro subiram nesta quarta-feira, com as expectativas persistentes de novos estímulos econômicos na China superando as preocupações com a escalada das tensões comerciais entre o país asiático e os Estados Unidos.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,43%, a 812 iuanes (111,76 dólares) a tonelada. No início da sessão, o contrato atingiu seu valor mais alto desde 8 de outubro, em 816,5 iuanes por tonelada.

O minério de ferro de referência para janeiro na Bolsa de Cingapura subiu 0,37%, para 105,5 dólares a tonelada, o nível mais alto desde 8 de novembro.

As esperanças de mais estímulos fiscais da próxima Conferência Central de Trabalho Econômico na China, principal país consumidor de minério, ajudaram os preços do principal ingrediente siderúrgico a devolverem as perdas anteriores, impulsionadas pela escalada das tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

"O mercado está mantendo altas expectativas de estímulo incremental... a demanda doméstica de minério permanece resiliente", disseram analistas da Sinosteel Futures em nota.

Na terça-feira, a China proibiu as exportações de minerais essenciais como gálio, germânio e antimônio, que têm ampla aplicação militar, para os Estados Unidos, um dia após a mais recente repressão de Washington ao setor de chips da China.

Mas as perspectivas de aumento da oferta no exterior limitaram o potencial de alta dos preços, de acordo com analistas.

A Vale, uma das maiores fornecedoras de minério de ferro do mundo, estimou na terça-feira que produziria entre 325 milhões e 335 milhões de toneladas de minério em 2025, em comparação com cerca de 328 milhões de toneladas este ano.

"A oferta abundante e a falta de confiança do mercado pesaram sobre os preços do carvão de coque e do coque", disseram os analistas da Galaxy Futures em nota comentando outros ingredientes siderúrgicos.

(Reportagem de Amy Lv, Colleen Howe, Varun H K e Sonia Cheema)