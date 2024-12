Meta investirá US$10 bi em data center nos EUA

(Reuters) - A Meta, controladora do Facebook, disse nesta quarta-feira que planeja investir 10 bilhões de dólares para montar um data center de inteligência artificial (IA) no Estado norte-americano de Louisiana, no que será o maior data center da empresa no mundo.

O data center em hiperescala, planejado para ser construído em Richland Parish, é projetado para processar grandes quantidades de dados necessárias para apoiar a infraestrutura digital, incluindo cargas de trabalho de IA.

O anúncio ocorre um dia após a Meta informar que está buscando propostas de desenvolvedores de energia nuclear para ajudar no cumprimento de suas metas ambientais e de IA. A empresa também disse que deseja adicionar de 1 a 4 gigawatts de nova capacidade de geração nuclear nos Estados Unidos a partir do início da década de 2030.

A computação de IA tem levado a um aumento massivo nas necessidades de energia de grandes empresas de tecnologia, como Amazon e Microsoft, gerando um novo interesse pela energia nuclear.

Mas será difícil atender rapidamente à crescente demanda de energia apenas com a energia nuclear, dada a frota envelhecida de reatores, a sobrecarga da comissão reguladora nuclear dos EUA, além de potenciais obstáculos no fornecimento de combustível de urânio e oposição local.

A quantidade de eletricidade usada pelo data center da Meta em Louisiana será compensada por energia renovável, pela qual a empresa trabalhará com a fornecedora de energia Entergy.

A Meta espera que a construção do data center em Louisiana siga até 2030, com o trabalho no local começando em dezembro.

(Reportagem de Priyanka G e Seher Dareen em Bengaluru)