Medicamento da Lilly Zepbound supera Wegovy para perda de peso em estudo comparativo

Por Patrick Wingrove

(Reuters) - A Eli Lilly informou na quarta-feira que os pacientes que tomaram o medicamento para obesidade Zepbound perderam 47% mais peso do que aqueles que receberam o Wegovy, da Novo Nordisk, no primeiro grande estudo comparativo entre os medicamentos rivais altamente demandados.

As ações da farmacêutica subiram ligeiramente nas negociações do pré-mercado, enquanto as ações da Novo Nordisk, listadas em Copenhague, caíram cerca de 1%.

No estudo com 751 pessoas patrocinado pela Lilly, o Zepbound ajudou os pacientes a perder uma média de 20,2% do peso após 72 semanas, em comparação com 13,7% do grupo tratado com o Wegovy, informou a Lilly.

Os dados que comparam os medicamentos extremamente populares mostram pela primeira vez que, quando os parâmetros do estudo são os mesmos, o medicamento da Lilly é mais eficaz para a perda de peso.

Os participantes eram obesos ou estavam acima do peso e tinham um problema de saúde adicional relacionado, como apneia obstrutiva do sono ou doença cardíaca. Nenhum dos participantes do estudo tinha diabetes.

Antes da publicação dos dados, Evan Seigerman, analista da BMO Capital Markets, disse em uma nota que o mercado espera que o medicamento da Lilly apresente eficácia superior.

Uma confirmação, no entanto, "poderia ser um diferencial quando o mercado amadurecer a longo prazo e os médicos não tiverem restrições de capacidade, mas puderem selecionar... (um medicamento) mais facilmente apenas pela eficácia - e não pela disponibilidade", escreveu ele.

As aprovações dos Estados Unidos para os medicamentos foram baseadas em testes separados nos quais o Zepbound ajudou os pacientes a perder mais de 22% do peso após 72 semanas, enquanto o Wegovy levou a uma perda de peso de 15% após 68 semanas.

A Lilly disse que vai publicar os resultados em um periódico revisado por pares e os apresentar em uma reunião médica no próximo ano.

A Novo Nordisk afirmou que aguardará os dados completos, incluindo a distribuição das doses de tratamento nos dois grupos, depois que o estudo for revisado por pares e publicado.

A empresa disse que o Wegovy é o único medicamento contra a obesidade que reduz o risco de ataque cardíaco ou derrame. As empresas estão agindo para que os medicamentos sejam aprovados para tratar outras doenças para ajudar a melhorar a aceitação por parte das seguradoras e dos governos.

Os EUA aprovaram o Wegovy como tratamento para doenças cardíacas em março, enquanto o Zepbound deve receber sinal verde como tratamento para apneia obstrutiva do sono.

(Reportagem de Patrick Wingrove em Nova York e reportagem adicional de Manas Mishra em Bengaluru)