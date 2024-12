Máscara para nutrição e umectação está com 28% OFF: 'Diferença no 1º uso'

A nutrição é uma etapa essencial nos cuidados capilares, e a umectação pode contribuir para manter os fios mais saudáveis e bem tratados. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou um produto "coringa" para qualquer cronograma capilar: a máscara de tratamento Juba Butter Oil, da Widi Care, que pode ser usada diariamente e também em umectações noturnas.

Segundo o fabricante, a máscara de tratamento garante uma nutrição prolongada, além de devolver a saúde e luminosidade dos fios. Veja informações sobre o produto, como aplicar e o que diz quem comprou:

O que diz a Widi Care sobre a máscara?

Máscara de tratamento capilar ultra nutritivo;

Promete deixar as madeixas mais emolientes, macias e saudáveis;

Fórmula rica em óleo de oliva, linhaça, macadâmia e abacate, além de manteigas de karité, ucuuba e pistache;

Recomendado para todos os tipos de cabelo.

Como aplicar?

A máscara de tratamento da Widi Care pode ser utilizada diariamente. Para isso, é necessário aplicar o produto nos cabelos após a higienização dos fios e deixar agir por cinco a 10 minutos antes de enxaguar.

Ela também pode ser usada como umectação noturna. Para isso, é recomendado a aplicação nos cabelos secos antes de dormir e deixar a máscara agir por até oito horas, garantindo uma hidratação mais profunda.

O que diz quem comprou?

Essa máscara da Widi Care acumula quase 2 mil avaliações na Amazon, com nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). Os principais pontos positivos destacados entre os consumidores são o poder nutritivo, aroma e textura da máscara.

Gostei de tudo: da quantidade, do valor pago (comprei na promoção), da textura do creme (é mais consistente, porém com aspecto amanteigado/brilhante). O cheiro é ótimo, não é excessivo nem enjoativo, mas deixa um leve perfume no cabelo. Tenho cabelo ondulado e algumas partes lisas, e mesmo o creme sendo para cabelos cacheados, deu super certo! Desmaiou o volume durante o uso, e depois que o cabelo secou deixou sem frizz, ficou bem brilhoso e maleável sem efeito nuvem. Não precisei usar uma grande quantidade de creme, mesmo tendo muito cabelo e ele sendo longo, então o pote vai durar! Fui surpreendida por esse produto e estou bem satisfeita. Dalila Ribeiro

É o melhor creme de todos. Para cabelo poroso é incrível. Fazendo hidratação noturna funciona também. E o melhor é que rende muito, pois dá para sentir que o cabelo vai necessitando de menos creme a cada uso. Vale cada centavo. Jacy

Esse é o segundo pote que compro. Meu cabelo estava bem poroso e ressecado e comecei a fazer o tratamento com acidificante da mesma marca e finalizei com a nutrição desse creme. Fez grande diferença na fibra capilar. O creme é bem denso e viscoso, além de ter um cheiro muito bom. Amo. Isa

Senti diferença já no primeiro uso. O cabelo fica muito hidratado, principalmente quando é usado para umectação. Daniele

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores apontaram problemas na entrega do produto, além de críticas em relação aos efeitos da máscara, como deixar os fios com um aspecto pesado ou, em alguns casos, não apresentar resultados perceptíveis.

A textura da butter oil é bem grossinha, tem um cheiro ótimo e deixa o cabelo bem emoliente. Como umectação, eu não senti diferença nenhuma. Mas como máscara ela deixa o cabelo macio e cheiroso. Rayssa Domingues

O produto vem sem nenhum tipo de lacre, e vazou na embalagem de entrega, desperdiçando o produto e melando outros. Thalia

Eu tenho o cabelo mais poroso, e quando a marca lançou o produto logo corri para testar, já que a promessa era ter uma nutrição intensa. Porém, após um mês usando cheguei a conclusão que quando eu passo o produto não surge efeito algum, é a mesma coisa de não ter passado nada. Acredito que a marca tenha diversos produtos incríveis, mas esse infelizmente não me agradou. Duda Mascarenhas

