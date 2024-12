Lula homologa 3 terras indígenas na véspera do aniversário da Funai

Do UOL, em São Paulo

Ao lado da ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara, o presidente Lula assinou nesta quarta-feira (4) três decretos de demarcação de terras indígenas —duas em Santa Catarina e uma na Paraíba— às vésperas do aniversário de 57 anos da Funai.

O que aconteceu

"Demarcar Terras Indígenas é cumprir um dever histórico e cumprir a nossa Constituição", disse Lula. Os territórios indígenas demarcados são as terras indígenas Potiguara de Monte-Mor, na Paraíba, Morro dos Cavalos e Toldo Imbu, em Santa Catarina.

O território Potiguara de Monte-Mor tem 7.530 hectares e abriga 5.799 habitantes do grupo indígena Potiguara. A terra fica localizada entre os municípios paraibanos Rio Tinto e Marcação.

Morro dos Cavalos é um território indígena no município de Palhoça (SC). A área total é de 1.983 hectares e abriga 200 habitantes dos grupos indígenas Guarani Mbya e Nhandeva.

731 indígenas do povo Kaingang ocupam o Toldo Imbu. O território fica em Santa Catarina, próximo a Abelardo Luz e tem uma área de 1.960 hectares.

Com as novas demarcações, o governo Lula soma 13 homologações. "Hoje, a gente cumpre uma importante etapa daquilo que acordamos lá no período da transição, até dezembro de 2022. Ali, a gente elencou 14 terras indígenas que estavam prontas para a homologação", afirmou a ministra Sônia Guajajara.

Na ocasião, Lula prometeu que Guajajara será a ministra que mais vai demarcar territórios na história. "Com esse ato, fica apenas uma área pendente daquilo que foi acordado no período da transição. E nós estamos confiantes que, até o final do ano, a gente consiga alcançar essa meta de 100%", comemorou a ministra.

A Funai completa amanhã 57 anos e quero parabenizar essa importante instituição de proteção dos direitos dos povos indígenas.