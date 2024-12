Letra de Crédito do Desenvolvimento está sendo lançada em 10 dias, afirma Alckmin

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou, nesta quarta-feira, 4, que, em dez dias, está sendo lançada a Letra de Crédito do Desenvolvimento (LCD), título de crédito de livre negociação no mercado a ser emitido por bancos de desenvolvimento, com limite anual de captação de R$ 10 bilhões por instituição.

As declarações ocorreram durante a abertura do 2º Seminário Nacional de Política Industrial - Indústria Verde: Inovação e Sustentabilidade, realizado pela Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados.

Na ocasião, Alckmin pregou foco na redução de custos para ampliar a competitividade da indústria brasileira e disse que o Brasil sofreu uma "desindustrialização grave e precoce", porque "ficamos caros antes de ficarmos ricos".

"Como é que eu vou competir? Você precisa reduzir o custo de capital. A agricultura tem a LCA, Letra de Crédito Agrícola. O setor imobiliário tem LCI, Letra de Crédito Imobiliário. Está sendo lançada, em dez dias, a LCD, Letra de Crédito do Desenvolvimento", afirmou o ministro.

Alckmin prosseguiu: "Vocês aprovaram a lei. É mercado, não é governo. Lança título no mercado, o mercado compra. Qual o benefício de quem comprar o título? Pessoa física, Imposto de Renda zero. Pessoa jurídica, reduz 10%. Então, nós vamos ter um crédito, acredita-se, 1%, 1,2% mais barato. Isso faz uma diferença enorme."