Leite em pó é saudável? Qual a diferença para longa vida ou fresco?

Você já ficou na dúvida se existe uma forma de leite mais saudável ou ainda qual a diferença entre elas? Embora os valores nutricionais dos três tipos — em pó, fresco e longa vida — sejam praticamente iguais, existem algumas diferenças para levar em consideração na hora da compra. A seguir, veja as características de cada um.

Leite em pó

Muitos acreditam que o leite em pó, por ser mais industrializado, é mais enriquecido de nutrientes. Outros creem que justamente por isso, esse alimento pode fazer mal. No entanto, esse produto nada mais é do que um leite pasteurizado que passa por um processo de desidratação.

Mas se engana quem pensa que o leite em pó sempre é mais nutritivo do que os demais. Existem, é claro, marcas que adicionam outras vitaminas e minerais às suas fórmulas. No entanto, não é garantido que essas adições tenham sido feitas só porque o leite é desidratado — sempre confira os ingredientes no rótulo.

Além disso, o leite em pó não engorda, pelo menos não quando você o prepara seguindo a proporção de água e pó explicada na embalagem. Agora, se você coloca mais pó ou menos água, ele ficará mais concentrado, trazendo mais calorias do que a mesma quantidade de leite não desidratado.

Leite longa vida ou UHT

Imagem: iStock

Ele possui data de validade estendida e pode durar até quatro meses nas prateleiras. Para isso, o leite longa vida passa por um processo chamado ultrapasteurização, em que é aquecido de 130°C a 150°C —UHT significa "temperaturas ultra-altas". Também são adicionados estabilizantes, normalmente o citrato de sódio.

Por causa desse processo, ele pode ser estocado fora da geladeira enquanto não for aberto. No entanto, depois de aberto, deve ser colocado dentro da geladeira e consumido em até três dias.

Alguns leites longa vida podem ser enriquecidos com outros nutrientes, mas isso depende muito mais da iniciativa das marcas do que é uma regra aplicada a esse tipo de produto.

Leite fresco

O único processo industrial pelo qual o leite fresco passa é a pasteurização, em que ele é aquecido a uma temperatura de 75°C, para que os micro-organismos presentes nele sejam mortos. Por não ter qualquer adição de conservantes ou outros compostos químicos, ele se deteriora mais facilmente, durando apenas entre cinco e sete dias depois de aberto.

Além disso, é dividido em duas categorias (A ou C), de acordo com a forma como a pasteurização foi feita:

Tipo A: considerado um leite com um pouco mais de qualidade, pois logo que é retirado da vaca, entra no processo de pasteurização. O tempo entre o momento em que é ordenhado e envasado para o comércio é menor. Além disso, o processo todo é feito no mesmo lugar.

Tipo C: ele é extraído manualmente ou mecanicamente, fica armazenado em tanques e só depois é envasado. Segundo os especialistas ouvidos pelo VivaBem, o leite deve ser fervido para eliminar microrganismos.

*Com informações de reportagem publicada em 19/12/2018