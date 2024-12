Índices marcam recordes de alta com impulso de ações de tecnologia e falas de Powell

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - Os três principais índices de ações dos Estados Unidos registraram recordes de fechamento nesta quarta-feira, com uma valorização das ações de tecnologia após resultados favoráveis da Salesforce e comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, que deram um impulso tardio ao mercado.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,61%, para 6.086,51 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,29%, para 19.732,87 pontos. O Dow Jones subiu 0,70%, para 45.011,90 pontos.