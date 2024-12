Índice de ações da Alemanha fecha acima de 20.000 pontos; mercado observa França

Por Joao Manuel Vicente Mauricio e Ankika Biswas e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações fecharam em um novo pico em um mês nesta quarta-feira na Europa, com o principal índice da Alemanha terminando acima dos 20.000 pontos, enquanto as atenções estão voltadas para a França, onde um voto de desconfiança no Parlamento provavelmente destituirá o governo do primeiro-ministro Michel Barnier.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou com ganho de 0,37%, a 517,45 pontos, e marcou sua quinta sessão consecutiva de avanços, com as ações de varejo liderando os ganhos setoriais, em alta de 2,2%.

O índice de referência da França, o CAC-40, fechou em alta, com o debate sobre o voto de desconfiança em andamento, antes da votação prevista para entre 15h30 e 16h00 (horário de Brasília).

A expectativa é de que o frágil governo de três meses de Barnier seja forçado a sair em um momento em que o país está lutando para controlar um enorme déficit orçamentário. O presidente francês Emmanuel Macron disse que pretende instalar um novo primeiro-ministro rapidamente se o governo cair.

"Há claramente um nível razoável de incerteza e divisão na França em relação ao caminho certo a seguir", disse Richard Flax, diretor de investimentos da Moneyfarm.

"Seja qual for o orçamento que venha a ser apresentado, ou mesmo se (o orçamento atual) for prorrogado, o desafio de resolver essa dinâmica fiscal e da dívida é que se trata de um processo plurianual."

A incerteza política da França também atingiu o setor de serviços, segundo os dados, enquanto a atividade comercial da zona do euro caiu acentuadamente.

O caos político na França pesou sobre o CAC-40, que tem queda de mais de 3% este ano e é a maior baixa entre seus pares. O euro perde mais de 4% este ano, enquanto os spreads entre os títulos franceses e alemães aumentaram para um pico em 12 anos.[GVD/EUR]

O índice de referência da Alemanha, o DAX, subiu 1% e fechou acima da marca de 20.000 pontos pela primeira vez, impulsionado pelo avanço de 3,7% da SAP.

Enquanto isso, a AstraZeneca e a Novartis perderam cerca de 3% cada, pressionando para baixo o índice do setor de saúde, depois que o HSBC cortou o preço-alvo da primeira e rebaixou o da segunda para "underweight", de "overweight".

O setor automobilístico foi um dos que mais ganharam, com a Stellantis em alta de 1,3%, depois que uma reportagem afirmou que o diretor financeiro demissionário da Apple pode se tornar o novo presidente-executivo da montadora ítalo-francesa. A empresa posteriormente negou as informações.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,28%, a 8.335,81 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,08%, a 20.232,14 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,66%, a 7.303,28 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,75%, a 34.083,91 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,49%, a 11.931,60 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,47%, a 6.375,72 pontos.