Ibovespa oscila pouco com investidor ainda reticente; CSN sobe

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa tinha variações modestas nesta quarta-feira, com agentes financeiros ainda reticentes a apostas relevantes, uma vez que ainda veem um ambiente incerto para as ações brasileiras no próximo ano, com Suzano entre os destaques de alta após "upgrade" de analistas do Morgan Stanley.

Por volta de 11h20, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,13%, a 126.299,36 pontos. O volume financeiro somava 3,1 bilhões de reais.

Preocupações com o cenário fiscal e a inflação no país continuam minando a confiança de investidores no mercado brasileiro, que ainda veem um cenário externo menos favorável a países emergentes - grupo no qual o Brasil está inserido - após a vitória republicana nas eleições de novembro.

"Por enquanto, o mercado brasileiro encontra dificuldades em uma recuperação", afirmaram analistas do Itaú BBA.

"Os impactos das quedas da última semana ainda estão presentes. Possibilidade de uma reviravolta existe, mas ainda não é cenário. Momento é acompanhar com cautela e entender que o sentimento de desconfiança segue no mercado", afirmaram no relatório Diário do Grafista enviado a clientes.

DESTAQUES

- SUZANO ON tinha elevação de 2,24%, endossada por relatório de analistas do Morgan Stanley elevando a recomendação das ações a "overweight" ante "equalweight", bem como preço-alvo dos papéis de 62 para 83 reais, destacando a dissipação do "overhang" relacionado a M&A envolvendo maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo.

- CSN ON avançava 1,75% após a companhia afirmar que "não está mais engajada" no processo de aquisição da Intercement depois que a cimenteira fez um pedido de recuperação judicial em São Paulo e após meses de negociações exclusivas com a empresa. A CSN disse que "seguirá analisando outras oportunidades no segmento de cimentos".

- IGUATEMI UNIT cedia 1,82%, tendo como pano de fundo também anúncio de que mantém conversas para a compra dos shopppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista junto à gestora canadense de ativos Brookfield. A empresa negou que esteja negociando apoio de um sindicato de bancos para concretizar uma eventual transação.

- VALE ON recuava 0,32%, mesmo com o avanço dos futuros do minério de ferro na China, enquanto agentes ainda analisam sinalizações da mineradora em evento anual na véspera, quando também foram divulgadas projeções para 2025.

- PETROBRAS PN subia 0,28%, em dia de alta do petróleo no exterior. Analistas do Safra elevaram a recomendação dos papéis a "outperform" e o preço-alvo a 48 reais, avaliando que têm um bom carrego em um ambiente de juros mais altos e se beneficiam de um real mais fraco, sendo uma boa opção para diversificar uma carteira de ações de empresas de petróleo, com menor volatilidade esperada na produção e fluxo de caixa.

- ITAÚ UNIBANCO PN mostrava acréscimo de 0,31%, em dia sem uma tendência única entres os bancos do Ibovespa, com BANCO DO BRASIL ON avançando 0,97%, mas BRADESCO PN registrando uma variação negativa de 0,08% e SANTANDER BRASIL UNIT caindo 1,38%.