Haddad diz que governo cumpre meta fiscal em 2024 e vai cumprir em 2025 de novo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou nesta quarta-feira, 4, o compromisso do governo em cumprir a meta fiscal para 2024 e 2025 durante o Fórum Jota - o Brasil em 10 anos, realizado em Brasília. "Não vou ignorar que teve gente que teve que ser medicada durante o ano para conseguir atingir esse objetivo. O povo lá trabalhou e cumpriu (a meta para 2024) e vai cumprir o ano que vem de novo", disse.

Ele reiterou sua posição de articular com o governo e reforçar a importância da contenção de gastos. "Eu preciso convencer o governo de que é preciso tomar medidas de contenção para evitar esse tipo de coisa, e é o que eu estou fazendo. Aliás, não estou falando de agora, desde antes da posse do presidente Lula, eu falo para quem quiser ouvir, falo dentro do PT, falo no Jornal Nacional, falo fora do PT, falo no mercado financeiro", disse.

Ele criticou o nível de gasto tributário e falou sobre as ações de transparência que o governo está promovendo, como divulgar por CNPJ as empresas que recebem benefícios fiscais.

Haddad relacionou, também, essa transparência sobre as renúncias com a oposição a algumas medidas propostas pelo governo.

O ministro também repetiu que nunca deixou de reconhecer o papel do Congresso em fazer a agenda da Fazenda caminhar.