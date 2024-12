Grãos do Vale da Grama conquistam Indicação Geográfica do Inpi

São Paulo, 4 - O café arábica do município de São Sebastião da Grama (SP) é a mais nova Indicação Geográfica (IG) do País, na categoria Indicação de Procedência. Com esse reconhecimento, concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), o Brasil chega à sua 124ª IG brasileira e à 17ª relacionada ao café, informa o Sebrae em comunicado.O produto da região tem características cítricas marcantes, mantendo o equilíbrio e o sabor por um processo de cultivo em altitudes elevadas e maturação lenta. O Vale da Grama concentra cerca de 300 produtores em uma área de produção de 6.700 hectares, com produção média de 154 mil sacas mensais."Essa é uma grande conquista para o Vale da Grama e vai ampliar a participação das origens controladas na produção nacional de café. A Indicação Geográfica vai agregar valor ao produto e proteger a cultura da região produtora", afirma coordenadora de Tecnologias Portadoras de Futuro do Sebrae Hulda Giesbrecht.