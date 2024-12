Leitura rápida e 'estilo coach': como é o novo livro 'Café com Deus Pai'

Uma leitura rápida, fácil de entender e com uma mensagem motivacional para cada dia do ano. Essa é parte da receita que catapultou "Café com Deus Pai" (editora Vélos), do pastor Junior Rostirola, ao posto de livro mais vendido no Brasil por dois anos seguidos (2023 e 2024), segundo dados do PublishNews, superando até mesmo a autora estadunidense Collen Hoover, autora do sucesso "É Assim que Acaba".

Com a aproximação de fim do ano, o autor lançou a edição 2025 do livro, que já vem aparecendo entre os títulos mais vendidos dos últimos meses. Pastor sênior da Igreja Reviver e bacharel em Teologia, Rostirola compartilhou com o Guia de Compras UOL detalhes sobre a criação do livro e as edições novas para o adolescente e infantil.

Sobre o que é o livro?

"Café com Deus Pai" é um livro com 365 mensagens para ler durante cada dia do ano. O objetivo é proporcionar reflexões a partir de vivências e versículos, além de ser um acompanhamento para leitura bíblica.

Para o autor, a correria do dia a dia, muitas vezes, limita os momentos de intimidade com Deus. Nesse sentido, o livro surge como uma oportunidade para reavivar essa conexão e fortalecer a fé —ou simplesmente começar a desenvolver essa conexão.

Coloquei no livro 365 mensagens exclusivas, uma para cada dia do ano, como um convite diário para esse encontro que considero transformador. A ideia é simples, mas poderosa: imagine-se em um momento tranquilo, sentado à mesa com Deus, trocando olhares que transmitem amor, ternura e um carinho profundo que alcança o seu interior. Foi dessa inspiração que surgiu o livro. Junior Rostirola, autor

Cada página da obra segue uma estrutura fixa e vem com título, versículo bíblico e um texto que mescla reflexões, mensagens motivacionais e interpretações do versículo. O espaço é complementado por uma sugestão de leitura bíblica e um pequeno espaço para anotações.

Esse devocional é do tipo datado, ou seja, é fácil acompanhar a evolução durante a leitura com a data e o mês no topo da página. Os meses são separados com uma ilustração acompanhada de uma mensagem motivacional, além de um diferencial: um QR code que dá acesso a um vídeo com a palavra e a oração do mês.

Após seis meses, há uma página reservada para escrever, fotografar e compartilhar nas redes sociais as experiências com o livro até aquele ponto.

Além da versão recente com mais páginas interativas, a obra recebeu novas versões focadas no público infantil e adolescente. Na edição voltada para o público infantil, o livro utiliza novas experiências e ilustrações para apresentar Jesus como um herói que derrota o mal com o poder do amor.

Já a versão para adolescentes leva o jovem leitor em uma viagem no tempo para diferentes momentos da Bíblia, tornando as escrituras mais acessíveis.

Imagem: Amanda Marques / Colaboração UOL

Para quem é esse livro?

Por se tratar de um conteúdo produzido por um pastor evangélico, é possível que cristãos de outras denominações ou pessoas que ainda estejam desenvolvendo sua fé se sintam um pouco distantes. No entanto, o autor afirma que o devocional foi escrito para todos aqueles que buscam um encontro com Deus.

A proposta do 'Café com Deus Pai' é que todos, independente da fé, possam ter um encontro com Deus, para que, a partir de então, passem a viver diariamente esse relacionamento com o divino. Junior Rostirola

Ele diz, ainda, que o objetivo do livro é servir como uma inspiração para o leitor, "mesmo para aqueles que nunca tiveram contato com a Bíblia antes".

O que achei do livro?

Esse foi meu primeiro contato com um livro do tipo devocional e senti que ele é uma boa companhia para refletir sobre as vivências e desafios da vida adulta logo nas primeiras horas da manhã, compreendendo o papel de Deus —ou até mesmo de algo "divino", para quem ainda está entrando em contato com a própria fé— em meio à correria da rotina.

A estrutura do livro facilita a dinâmica da leitura, especialmente pelas sugestões de versículos, que incentivam e complementam a leitura da Bíblia. Mas as mensagens motivacionais poderiam ter vindo com menos intensidade e em menor quantidade, já que, em alguns momentos, senti que a abordagem ficou parecida com o estilo "coach".

Outro ponto de atenção é o espaço limitado para anotações, o que pode ser um ponto negativo para quem gosta de registrar suas próprias reflexões sobre os textos. No geral, acredito que esse livro agrade quem busca uma leitura rápida ou uma mensagem positiva para começar o dia.

