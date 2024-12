França: deputados aprovam moção de censura e derrubam governo do premiê Michel Barnier

O governo do premiê francês Michel Barnier foi derrubado na quarta-feira (4) por uma moção de censura. O projeto, apresentado pela extrema direita e a esquerda radical, foi aprovado por 331 parlamentares, 43 a mais do que o limite exigido de 288 votos. Essa é a segunda vez que o executivo é censurado pelo Parlamento dessa forma desde 1962. A decisão mergulha o país em um período de grande incerteza política e financeira seis meses após a dissolução do Parlamento e de uma eleição legislativa antecipada.

Matéria em atualização.