Fardos de cocaína aparecem em praias da Alemanha - Polícia avalia que uma ação fracassada de entrega de droga em alto-mar está por trás de fardos que vêm sendo encontrados em ilhas no Mar do Norte.Nos últimos dias, vários fardos de cocaína surgiram nas praias das ilhas alemãs de Föhr, Amrum e Sylt, no norte do país. Até o momento, 150 quilos da droga já foram descobertos.

Autoridades aduaneiras em Hamburgo afirmaram que o aparecimento dos fardos no litoral do estado alemão de Schleswig-Holstein, no Mar do Norte, pode estar relacionado com a direção das correntes marítimas. As buscas ainda continuam, principalmente na ilha de Sylt.

O departamento de investigação alfandegária de Hamburgo informou que já estão em andamento as investigações sobre a origem dos fardos, assim como sobre os meios de transporte e pessoas possivelmente envolvidas. A polícia alemã contactou as autoridades da Dinamarca, país que faz fronteira com Schleswig-Holstein. Até o momento, porém, nada foi encontrado nas praias dinamarquesas.

Segundo os investigadores, é possível que os fardos tenham caído na água durante uma entrega fracassada em alto-mar. Outra suspeita é que os traficantes tenham fixado a cocaína na parte externa de um barco e a carga tenha sido acidentalmente perdida devido às ondas.

Novas buscas serão realizadas nos próximos dias. As autoridades pediram aos banhistas que se mantenham afastados de embalagens ou artigos suspeitos e informem imediatamente a alfândega ou a polícia.

Drogas encontradas com frequência no mar

Nos últimos anos, pacotes de drogas foram arrastados pelo mar diversas vezes até litoral da província de Frísia, no Mar do Norte. Em abril, um turista fez uma descoberta peculiar na ilha de Borkum, no estado da Baixa Saxônia. Ele encontrou em uma praia vários pacotes suspeitos presos com um colete salva-vidas. O promotor público de Aurich confirmou que a carga continha cerca de uma tonelada de cocaína.

No final de novembro, um tribunal regional de Oldenburg condenou à prisão dois homens que buscavam uma carga de cocaína no Mar do Norte com um barco de pesca ao norte da ilha de Spiekeroog, no leste da Frísia.

Segundo as conclusões do tribunal, a carga procurada foi lançada ao mar por desconhecidos a partir de um navio graneleiro, mas não no horário combinado, razão pela qual a transferência em alto mar fracassou. A decisão da corte ainda não é definitiva. Também não se sabe onde foi parar a droga.

Trafico para Europa em alta

Recentemente, foram feitas outras descobertas no Mar Báltico, como na praia de Heiligenhafen, em Schleswig-Holstein, durante o verão. Até meados de novembro, o serviço de investigação aduaneira tinha poucas informações sobre a possível origem da cocaína encontrada e se a carga teria sido jogada intencionalmente no mar.

O tráfico de cocaína para a Europa aumentou exponencialmente nos últimos anos. As autoridades de segurança interceptam com frequência entregas da droga na casa das toneladas, por exemplo, nos portos marítimos.

Em setembro, os investigadores descobriram no porto de Hamburgo cerca de 2,1 toneladas da droga num contêiner refrigerado com bananas provenientes da América do Sul.

Em setembro, funcionários de uma rede de supermercados na Alemanha encontraram 95 kg de cocaína escondidos dentro de caixas de bananas. A droga foi avaliada em cerca de 7 milhões de euros.

