Executivo da UnitedHealthcare é morto a tiros em Manhattan

Por Kyoko Gasha e Luc Cohen

NOVA YORK (Reuters) - Brian Thompson, presidente-executivo da unidade de seguros da UnitedHealth , foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira, do lado de fora de um hotel em Midtown Manhattan, no que parece ter sido um ataque direcionado por um atirador que estava à espreita, disseram autoridades policiais da cidade de Nova York.

O ataque ocorreu do lado de fora do Hilton na Sexta Avenida, onde a conferência anual de investidores da empresa estava prestes a ocorrer. Thompson foi levado às pressas para um hospital próximo, onde foi declarado morto. A polícia disse que o atirador continua foragido.

"Isso não parece ser um ato aleatório de violência", disse a Comissária de Polícia de Nova York, Jessica Tisch, a jornalistas. "Tudo indica que foi um ataque premeditado, pré-planejado e direcionado."

O suspeito, usando uma máscara e carregando uma mochila cinza, fugiu a pé antes de montar em uma bicicleta elétrica e entrar no Central Park, segundo a polícia.

A UnitedHealth Group, que já foi controladora da empresa brasileira de planos de saúde Amil, disse que Thompson era um colega altamente respeitado e amigo de todos que trabalhavam com ele. A companhia norte-americana vendeu a Amil para o empresário brasileiro José Seripieri Filho por 11 bilhões de reais, incluindo dívidas, no final de 2023.

"Estamos trabalhando em estreita colaboração com o Departamento de Polícia de Nova York e pedimos sua paciência e compreensão durante este momento difícil", disse a empresa em um comunicado. "Nossos corações estão com a família de Brian e com todos os que eram próximos a ele."

A UnitedHealthcare é a maior seguradora de saúde dos EUA, fornecendo serviços a dezenas de milhões de norte-americanos.

Um vídeo mostrou que o atirador chegou do lado de fora do Hilton cerca de cinco minutos antes de Thompson. Ele ignorou várias outras pessoas que passavam pelo local, disse o chefe de detetives da polícia de Nova York, Joseph Kenny, a jornalistas. Quando Thompson se aproximou do hotel, o atirador atirou em suas costas com uma pistola e continuou a disparar, mesmo depois que sua arma pareceu emperrar.

"Com base nas evidências que temos até o momento, parece que a vítima era um alvo específico, mas, até o momento, não sabemos o motivo", disse Kenny.

O presidente-executivo do UnitedHealth Group, Andrew Witty, subiu ao palco da apresentação da empresa a investidores cerca de uma hora após o início do evento para anunciar que o restante do programa estava cancelado.

"Estamos lidando com uma situação médica muito séria com um dos membros da nossa equipe e, como resultado, receio que tenhamos que encerrar o evento hoje", disse ele.

A polícia bloqueou a área na Rua 54, do lado de fora do Hilton, na manhã desta quarta-feira, onde luvas de plástico azuis estavam espalhadas e copos de plástico pareciam marcar a localização de cápsulas de balas.

"A polícia chegou aqui em segundos. É Nova York. Não é normal aqui às sete da manhã, mas é bastante assustador", disse Christian Diaz, que disse ter ouvido os tiros no University Club Hotel, onde trabalha.

"NOTÍCIAS HORRÍVEIS"

O governador Tim Walz, de Minnesota, onde a United Healthcare está sediada, disse em um comunicado que o Estado estava enviando orações à família de Thompson e à equipe da companhia.

"Esta é uma notícia horrível e uma perda terrível para a comunidade empresarial e de saúde de Minnesota", disse ele.

Thompson foi nomeado presidente-executivo da UnitedHealthcare em abril de 2021, depois de trabalhar na empresa desde 2004 em vários departamentos, de acordo com seu site.

"Às vezes você encontra muitas pessoas falsas nesses ambientes corporativos. Ele certamente nunca me deu a impressão de ser uma delas", disse Antonio Ciaccia, presidente-executivo da organização sem fins lucrativos de pesquisa na área de saúde 46brooklyn, que conhecia Thompson. "Ele era um cara genuinamente atencioso e respeitável."