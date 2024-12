Estudante de 16 anos é baleado na cabeça por ex-namorada em escola no Piauí

Do UOL, em São Paulo

Um estudante de 16 anos foi baleado na cabeça por outra aluna, de 17 anos, dentro de uma escola em Teresina. A vítima foi levada ao Hospital de Urgência de Teresina e está em estado grave.

O que aconteceu

Adolescente ameaçou vítima de morte no dia anterior. O delegado Tales Gomes afirmou que a adolescente foi à casa da vítima na terça-feira (3) e disse aos pais dele que se ele terminasse o namoro, ela o mataria. O responsável pelo caso concedeu entrevista à imprensa hoje.

Ameaça foi avisada a funcionários do Colégio CPI, mas entrada da jovem não foi impedida, conforme delegado. O jovem também tinha escoriações no corpo causadas pela jovem. Vítima foi atacada dentro da sala de aula.

Aluna fugiu após disparo e pediu que chamassem a polícia. Suspeita deixou a arma em cima de uma das mesas e saiu do colégio. Depois, ela entrou em uma farmácia de manipulação próxima, disse ao atendente que tinha matado um colega na escola e pediu que ligasse para a polícia. Segundo o delegado, ela teria dito: "Eu matei ele, e ele merecia morrer".

Arma era do pai da aluna. A polícia informou que a pistola usada pela aluna era do pai, que é sargento da Polícia Militar. Ela ainda carregava consigo uma faca. O telefone da jovem e da vítima foram apreendidos para perícia.

Jovem se manteve em silêncio em delegacia e não revelou motivação. Após ser detida e levada pela Polícia Civil, a adolescente não falou nada para a polícia, ao advogado ou aos pais. Como ela é menor de idade, o caso não se trata de um crime, mas de um ato infracional.

Escola suspendeu atividades e expressou "profunda consternação". "O Colégio CPI vem a público manifestar sua profunda consternação em relação ao lamentável ocorrido nesta manhã, envolvendo dois de nossos alunos", diz o texto (leia a nota completa abaixo).

Nota da escola

