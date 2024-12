Eletrobras diz que R$ 170 mi serão investidos para modernizar subestação na Baixada Fluminense

A Eletrobras informou nesta quarta-feira, 4, que há previsão de investimentos de R$ 170 milhões em "reforços prioritários" na subestação São José, localizada na Baixada Fluminense. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a obra na terça-feira, 3.

Segundo a empresa, as intervenções vão reforçar "a infraestrutura de transmissão na região, que desempenha papel estratégico no sistema elétrico nacional". A obra faz parte do chamado Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica (Ciclo 2024).

Esse plano apontou para a necessidade de modernização da subestação na Baixada Fluminense para atender "com mais eficiência a crescente demanda por energia, especialmente em polos industriais", disse a Eletrobras em nota.

Para modernizar a subestação, a Receita Anual Permitida (RAP) prevista é de R$ 28,4 milhões.

Haverá a instalação de quatro novos transformadores de 500/138 kV, com capacidade de 300 MVA cada. Além disso, é mencionada a atualização de circuitos e equipamentos, incluindo disjuntores e chaves seccionadoras em 500 kV e 138 kV.

Os reforços foram classificados como "prioritários" pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Isso porque é considerada a necessidade de eliminar restrições no escoamento de geração de energia, evitar problemas de controle de tensão e outros pontos.

"Essas obras vão fortalecer ainda mais o Sistema Interligado Nacional (SIN) na região da Baixada Fluminense, assegurando a continuidade e a qualidade do fornecimento de energia para atender ao crescimento industrial e residencial deste Estado", afirmou o vice-presidente de Engenharia de Expansão da Eletrobras, Robson Campos, em nota.