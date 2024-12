Eduardo Bolsonaro pede liberdade de foragidos do 8/1 em evento na Argentina

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) discursou nesta quarta-feira (4) no CPAC Argentina, evento que reúne figuras da direita mundial.

O que aconteceu

Eduardo exibiu pôster com a imagem de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro foragidos na Argentina e pediu a libertação deles. A plateia do evento de direita se levantou e fez coro de "liberdade".

Deputado disse que os foragidos não são terroristas, só participaram de "um protesto que foi muito longe". "Faço um apelo para o governo argentino analisar o mais rápido possível o caso desses brasileiros", disse. A ministra da Segurança da Argentina, Patrícia Bullrich, estava na plateia.

Eduardo já havia pedido liberdade dos condenados a ministra. No encontro, ocorrido na terça (3) no na bancada do telejornal "La Nación", ele pediu que o governo conceda liberdade aos fugitivos. A ministra disse que o processo está nas mãos da Justiça e que o governo de Javier Milei cumpre ordens judiciais.

Atualmente 60 militantes bolsonaristas vivem foragidos na Argentina. No mês passado, a Justiça do país determinou a prisão deles —o UOL apurou que eles devem ser extraditados.

Eduardo divulgou vídeo em que diz ter visitado dois foragidos na cadeia em La Plata, a 80 km de Buenos Aires. Ele falou com duas familiares dos homens, que solicitaram refúgio político no país vizinho. O processo deles ainda não foi analisado.

Bolsonaro leva narrativa de perseguição a evento

Ex-presidente se disse perseguido pela Justiça. Ele enviou uma declaração em vídeo ao CPAC Argentina. Ele criticou Alexandre de Moraes, do STF, mas disse esperar que o ministro o libere para ir à posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em janeiro do ano que vem.

Por ordem de Moraes, Bolsonaro está proibido de sair do Brasil. O ex-presidente teve o passaporte apreendido em uma operação da Polícia Federal, no âmbito do inquérito que apura tentativa de golpe, e também foi impedido de se comunicar com outros investigados.